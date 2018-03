VN: Colombia heeft hulp nodig bij opvang vluchtelingen Venezuela

De directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP), dat onderdeel is van de Verenigde Naties, heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om Colombia te helpen bij de opvang van vluchtelingen uit Venezuela. David Beasley, de directeur van het WFP, deed zijn oproep tijdens een bezoek aan Colombia, schrijft AP. Beasley waarschuwde voor een “humanitaire catastrofe” en zei dat bewustwording over deze crisis een absolute prioriteit is:

“Ik denk niet dat de wereld doorheeft hoe ernstig de situatie is en hoe erg dit kan worden. Maar dit zou een absolute ramp kunnen worden voor het westelijk halfrond.”

De afgelopen maanden is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen uit Venezuela door de politieke chaos die in het land heerst. Door het wanbeleid van president Nicolas Maduro verkeert de economie van het land in een crisis. Er is gebrek aan medicijnen en voedsel. Dat is ook wat de WFP-directeur steeds te horen krijgt van de vluchtelingen:

“Als ik aan mensen vroeg waarom ze hier zijn, zeiden ze steeds hetzelfde: ‘We hebben geen eten. Zelfs als we geld hebben, is er geen eten’.”

De afgelopen jaren zijn naar schatting al drie tot vier miljoen Venezolanen uit het land vertrokken sinds Maduro’s voorganger Hugo Chávez in 1999 aan de macht kwam. Door diens socialistische hervormingen raakte het land economisch al in het slop. Onder Maduro, die in 2013 president werd, stortte de economie echt in. Maduro regeert bovendien met harde hand, slaat demonstraties neer en martelt politieke tegenstanders.

Ook heeft hij de oppositie, die een meerderheid heeft in het parlement, eind vorig jaar via het hooggerechtshof buitenspel gezet. Na een omstreden referendum nam een door Maduro opgezette grondwetgevende vergadering de macht van het parlement over. Toen de president begin dit jaar vervolgens aankondigde de verkiezingen te vervroegen, groeide de exodus van inwoners uit het land. Er trekken nu dagelijks ruim 35.000 mensen de grens over op zoek naar eten, zo’n drieduizend mensen verlaten elke dag het land blijvend.