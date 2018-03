‘Turkije eist levenslang tegen Amerikaanse dominee Brunson’

Een Turkse openbaar aanklager heeft dinsdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Turkse persbureau Dogan. Deze eis zou de diplomatieke banden tussen de twee landen nog verder onder druk kunnen zetten.

De Amerikaanse dominee woont al twintig jaar in Turkije en zit sinds oktober 2016 vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de Gülen-beweging, die in Turkije is aangemerkt als terroristische organisatie. Turkije houdt de geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte coup in juli 2016.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson riep Turkije vorige maand nog op om Brunson uit te leveren. Hij zei: “We maken ons ernstige zorgen over rechtszaken tegen Amerikaanse staatsburgers die zijn opgepakt onder de noodtoestand.”

Diplomatieke spanningen

De Amerikanen vermoeden dat Brunson wordt vastgehouden om Gülen, die in de Verenigde Staten in ballingschap woont, naar Turkije te krijgen. President Erdogan zei vorig jaar namelijk Brunson best te willen uitleveren maar alleen in ruil voor Gülen. “Jullie hebben een andere priester, geef hem aan ons. Dan zullen we hem [Brunson, red.] berechten en aan jullie geven.”

De diplomatieke band tussen de Verenigde Staten en Turkije is de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan. In oktober schortten de Amerikanen de behandeling van Turkse visumaanvragen op. Daarna besloot Turkije hetzelfde te doen voor Amerikaanse visumaanvragen.

Correctie: in een eerder versie van dit artikel stond dat Brunson pastoor is. Dit klopt niet en is aangepast.