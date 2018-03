Trump ontslaat buitenlandminister Tillerson

Donald Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontslagen. Dat meldt de president dinsdag op Twitter. Tillerson wordt opgevolgd door Mike Pompeo, die nu nog leiding geeft aan de CIA. De nieuwe directeur van de inlichtingendienst wordt Gina Haspel. Trump heeft de reden voor het ontslag niet aan Tillerson toegelicht, liet de onderminister van Buitenlandse Zaken Steven Goldstein in een verklaring weten.

Rex Tillerson tijdens een bezoek aan Kenia, maandag. Foto Jonathan Ernst/AP

Donald Trump vroeg Tillerson vrijdag terug te treden, meldt The Washington Post dinsdag. Die brak daarop zijn reis naar Afrika vroegtijdig af. Een dag eerder beschuldigde Tillerson Rusland nog van betrokkenheid bij de aanval met gifgas op Sergej Skripal en diens dochter. Trump heeft zich daar zelf nog niet over uitgelaten.

Slechte band

Er gaan al lange tijd geruchten over de slechte band tussen Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken. Amerikaanse media berichten al maanden dat Pompeo klaar stond om hem op te volgen. Trump heeft die geruchten steeds ontkend. De minister zelf was volgens Goldstein dinsdag eigenlijk niet van plan terug te treden.

De president heeft Tillerson bedankt voor bewezen diensten:

“In de afgelopen veertien maanden is veel bereikt en ik wens hem en zijn familie het beste.”

Tillerson zou Trump eerder een “fucking moron” hebben genoemd, een randdebiel. Ook ondermijnde de president zijn minister openlijk. Toen Tillerson vorig najaar zei in gesprek te zijn met Noord-Korea, twitterde de president dat “Rex zijn tijd verspilt als hij probeert te onderhandelen met Kleine Raketman”. Toen Tillerson pleitte voor onderhandelen als Saoedi-Arabië Qatar wilde blokkeren, sprak Trump juist zijn steun voor die blokkade uit. Overigens heeft de Trump inmiddels toegezegd met Kim in gesprek te treden.

CIA

Mike Pompeo werd in januari vorig jaar benoemd tot CIA-baas. Tot die tijd was hij congreslid voor zijn staat Kansas. Hij werd in 2011 gekozen in het Huis van Afgevaardigden met steun van de rijke gebroeders Koch. De Republikein studeerde aan de prestigieuze militaire academie West Point en aan Harvard. Voor hij de politiek in ging werkte hij als ondernemer in de luchtvaarttechnologie en de olie-industrie.

Pompeo staat bekend als een hardliner, die zeer kritisch was op de deal die de vorige president Obama sloot met Iran, zeer gekant was tegen sluiting van Guantanamo Bay en altijd de enorme dataverzameling van de NSA verdedigde. Nadat in 2014 een kritisch rapport uitkwam van de Senaat over de martelpraktijken door de CIA zoals waterboarding zei hij:

“Deze mannen en vrouwen martelen niet, het zijn patriotten.”

Pompeo’s opvolgster Gina Haspel werkt sinds 1985 bij de inlichtingendienst en werd vorig jaar februari benoemd als adjunct door Trump. Hooggeplaatste functionarissen vertelden eerder aan verschillende persbureaus dat ze korte tijd een geheime gevangenis in Thailand runde waar leden van Al-Qaeda werden gemarteld en gewaterboard.