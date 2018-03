Trump blokkeert overname chipproducent Qualcomm

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een miljardenovername van de Amerikaanse chipproducent Qualcomm door concurrent Broadcom uit Singapore geblokkeerd. De voorgestelde acquisitie, die de grootste uit de geschiedenis van de tech-industrie moest worden, is volgens de president niet in het belang van de nationale veiligheid, meldt persbureau AP.

Het besluit maakt een einde aan pogingen van Broadcom om Qualcomm voor 117 miljard dollar (95 miljard euro) in te lijven. Broadcom liet maandag in een verklaring weten dat het bedrijf het ,,zeer oneens is” met de bewering dat de overname in strijd is met de nationale veiligheid van de VS.

Qualcomm, een toonaangevende producent van de processoren voor smartphones en andere mobiele apparaten, heeft de vijandige overnamepoging sinds november van de hand gewezen. Ook toen het bod werd verhoogd van 103 miljard dollar, bleef het techbedrijf zich verzetten. De onderneming heeft nog niet gereageerd op de aankondiging van het Witte Huis, die past binnen een in toenemende mate protectionistisch beleid.

Supersnelle netwerken

Broadcom heeft een belangrijke vestiging in Silicon Valley en de meeste aandeelhouders in de VS. Toch was de regering-Trump tegen een buitenlandse overname van een grote Amerikaanse chipproducent die betrokken is bij de ontwikkeling van supersnelle G5-netwerken. Trump volgt met zijn afwijzing het advies van het Comité van Buitenlandse Investeringen, een orgaan dat buitenlandse overnames onder de loep neemt.

Hoewel Broadcom is gevestigd in Singapore, hebben de zorgen over nationale veiligheid voornamelijk te maken met China. De regering-Trump vreest dat als een belangrijk Amerikaans bedrijf als Qualcomm in buitenlandse handen komt, de VS hun leiderschapspositie in de sector kwijtraken aan China.

Het is de tweede keer binnen enkele weken dat Trump nationale veiligheid aanhaalt als een reden voor protectionisch beleid. Ook bij de importheffingen op staal en aluminium is nationale veiligheid aangevoerd als argument, omdat de binnenlandse staalindustrie volgens de regering in staat moet zijn om te voorzien in de behoeften van de Amerikaanse defensie-industrie.