Tot 30 jaar geëist in ‘vergismoord’ Djordy Latumahina

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag celstraffen tot 30 jaar geëist tegen de zeven verdachten van de ‘vergismoord’ op Djordy Latumahina. Ze worden ook verdacht van poging tot moord op zijn vriendin en hun dochter, die op het moment van de beschieting ook in de auto zaten. Tegen de twee vermoedelijke schutters en degene die justitie aanmerkt als hoofdorganisator werden de zwaarste straffen geëist.

Djordy Latumahina (31) werd op 8 oktober 2017 neergeschoten terwijl hij in zijn auto zat in de parkeergarage van zijn appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West. Hij stierf ter plaatse. Zijn vriendin raakte zwaargewond. Hun dochtertje bleef ongedeerd. Latumahina was als organisator en dj een bekende in het uitgaansleven in Amsterdam.

Dinsdag stonden vijf hoofdverdachten voor de rechter. Het ging om de broers Cedric R. en Wendell R, de vermoedelijke schutters Tony D. en Djurgen W. en de man die hen gereden zou hebben, Ulrich B. De officier eiste tegen hen straffen van 25 tot 30 jaar.

De twee andere verdachten, Giovanni D. en Benito L., zouden een gesloten auto geleverd hebben. Voor hun aandeel heeft het OM respectievelijk 48 weken en 80 dagen cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Ontkenning

Tony D. ontkende in februari iets te maken te hebben met de vergismoord. Hij voldoet aan het signalement van de dader en zou in de week voor de liquidatie contact hebben gehad met de medeverdachten. Ook Djurgen W. ontkent betrokkenheid bij de schietpartij.

De politie hield direct al rekening met een vergissing omdat Latumahina geen banden had met het criminele milieu. Het doelwit van de schietpartij woonde vermoedelijk in hetzelfde appartementencomplex als Latumahina en reed in een vergelijkbare auto als het slachtoffer.

In maart 2017 werden zes mannen aangehouden in verband met de zaak. Bij de aanhouding van een van de verdachten ging de politie undercover. Ook werd in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak.