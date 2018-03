Er is één ding wat ik echt niet kan laten liggen als ik het zie in de supermarkt, en dat zijn kaas- of soepstengels. Misschien heeft dat te maken met mijn jeugd, want als ik vroeger met mijn moeder op zaterdag mee moest om boodschappen te doen, dan kreeg ik een stengel als beloning. Nog altijd vind ik de combinatie van brood of deeg met kaas onweerstaanbaar.

Mix voor de vulling de boter, het ei, de bloem, het zout, de mosterd en de peper tot een romig geheel. Rol het deeg uit tot een vierkante lap van 50 bij 50 centimeter. Bestrijk het deeg met een dunne laag van de vulling en strooi 350 gram geraspte kaas erover. Vouw de deeglap aan de onder- én bovenzijde ongeveer 8 centimeter naar binnen. Vouw het deeg vervolgens aan de onder- en bovenzijde nogmaals 8 centimeter naar binnen, en klap het geheel dan dubbel.

Snijd de rol in 16 plakken en leg ze plat neer op een met bakpapier beklede bakplaat. Dek de kaasvlinders af met plasticfolie en laat ze 1 tot 1½ uur rijzen op een warme en tochtvrije plaats. Verwarm de oven voor op 220 graden. Bak de kaasvlinders 20 minuten. Bestrooi ze met de overgebleven 100 gram geraspte kaas en zet ze nog 5 tot 15 minuten in de oven, tot ze goudbruin zijn.