Sevilla schakelt Manchester United uit (1-2)

Sevilla heeft dinsdag voor een kleine stunt gezorgd door Manchester United uit te schakelen in de achtste finales van de Champions League. De Spanjaarden versloegen de Engelse club in het eigen Old Trafford met 1-2. De heenwedstrijd was in 0-0 geëindigd.

De wedstrijd kwam pas in de tweede helft goed op gang, na een ruststand van 0-0. Wissam Ben Yedder scoorde tussen de 74ste en 78ste minuut tweemaal in het door Danny Makkelie geleide duel. Bij de tweede goal was er nog even discussie of de bal wel geheel over de lijn was, maar de Nederlandse scheidsrechter oordeelde dat dat het geval was.

Manchester deed nog iets terug via Romelu Lukaku. De Belg schoot hard binnen na een hoekschop. De Mancunians maakten nog enige haast, maar twee doelpunten maken in de resterende zes minuten was teveel gevraagd. Daardoor ligt de ploeg van José Mourinho uit de Champions League.

AS Roma schakelt Sjachtar uit

Elders op de Europese velden was het AS Roma dat een plek bij de laatste acht wist te bemachtigen met een minimale zege op Sjachtar Donetsk: 1-0. Dat was voldoende voor de Italiaanse ploeg nadat de heenwedstrijd in Oekraïne in 2-1 voor Sjachtar was geëindigd.

Het beslissende doelpunt kwam op naam van Edin Dzeko. De spits scoorde na een assist van Kevin Strootman. Sjachtar kwam na tachtig minuten met tien man te staan na een rode kaart voor Ivan Ordets.

Zes ploeg nu zeker van kwartfinales

Vorige week wisten zich al vier ploegen te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Juventus schakelde op Wembley het Engelse Tottenham Hotspur uit (1-2). Manchester City verloor weliswaar van FC Basel maar een 4-0 zege in de heenwedstrijd was genoeg voor een plek in de kwartfinale.

Real Madrid schakelde vorige week Paris Saint Germain uit: 1-2. De Fransen zagen het avontuur in het Europese bekertoernooi daarmee wederom voortijdig stranden. Liverpool plaatste zich ook voor de kwartfinales. Een 0-0 gelijkspel was vorige week genoeg tegen FC Porto na een 5-0 winst in de heenwedstrijd.

Woensdag wordt gespeeld om de laatste twee plekken in de kwartfinales. De wedstrijd tussen Bayern München en Besiktas lijkt een formaliteit na een 5-0 zege van de Duitsers in de eerste wedstrijd. FC Barcelona neemt het in het eigen Camp Nou op tegen Chelsea. Hun eerste wedstrijd in Londen eindigde in een 1-1 gelijkspel.