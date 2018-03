Russische balling Gloesjkov dood gevonden in Londense woning

De 68-jarige Russische balling Nikolaj Gloesjkov is dood aangetroffen bij zijn woning in Londen. Dat hebben bekenden dinsdag laten weten aan The Guardian. Zijn doodsoorzaak is nog onduidelijk. Het lichaam van de voormalige zakenman werd maandagavond gevonden. De politie ziet geen aanwijzingen zijn zaak verband houdt met de vergiftiging van Sergej Skripal.

Gloesjkov woonde in Londen nadat hem politiek asiel was verleend, schrijft The Guardian. Hij was goed bevriend met de in 2013 eveneens in Londen overleden oligarch Boris Berezovski, die te boek stond als een uitgesproken criticus van president Poetin. De politie gaat uit van zelfmoord, maar zijn naasten, onder wie Gloesjkov, twijfelen daaraan. Hij zou zichzelf niet hebben opgehangen, maar gewurgd zijn, zeggen zij.

Nikolaj Gloesjkov werd in 2017 bij verstek in Rusland veroordeeld voor fraude. Hij zou miljoenen gestolen hebben van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeoroflot, waar hij in het verleden voor werkte.

De dood van Gloesjkov wordt onderzocht door antiterreurspecialisten. Dat is een “voorzorgsmaatregel vanwege de contacten die de man onderhield”, aldus de Londense politie.