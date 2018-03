Republikeinen: geen bewijs samenwerking Trump met Rusland

De Republikeinse leden van de Inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zeggen dat ze geen bewijs hebben gevonden dat de campagne van president Donald Trump heeft samengewerkt met Rusland om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Ze beëindigen hun door interne ruzies verlamde onderzoek, één van meerdere onderzoeken naar de Russische inmenging bij de verkiezingen.

De Republikeinen, die bij de commissie in de meerderheid zijn, onderschrijven weliswaar de bevindingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland zich in de verkiezingen heeft gemengd, maar bestrijden het oordeel dat het Kremlin beoogde om Trump te helpen, lieten ze maandag weten. Ze gaan daarmee in tegen de CIA, de FBI en de NSA, die dat hebben verklaard.

,,We hebben geen bewijs gevonden van collusion (heimelijke samenwerking)”, zei Afgevaardigde Michael Conaway, die het onderzoek coördineert, vooruitlopend op de openbaarmaking van een rapport door zijn partijgenoten. De commissie is klaar met het verhoren van getuigen, liet hij weten.

De aankondiging door de Republikeinen werd fel veroordeeld door de Democratische leden van de Inlichtingencommissie, die al maandenlang verscheurd is door ruzies tussen leden van de twee partijen. Adam Schiff, de Democratische vicevoorzitter van de commissie die de Republikeinen ervan beschuldigt Trump te willen beschermen in plaats van serieus onderzoek te doen, zei dat de enquête voortijdig wordt opgedoekt. In een verklaring sprak hij van een ,,capitulatie aan de uitvoerende macht”.

Geen inbreng van Democraten

De conclusies van de Republikeinen, die zonder inbreng van de Democraten werden aangekondigd, staan op gespannen voet met signalen van het onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging en mogelijke belemmering van de rechtsgang door de president. Mueller heeft tot nog toe 19 personen en drie organisaties aangeklaagd, onder wie vier oud-medewerkers van de campagne van Trump.

Het justitiële onderzoek van Mueller staat los van dat van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, dat tot doel had de Amerikaanse bevolking te informeren over wat er is gebeurd en aanbevelingen te doen om herhaling te voorkomen. Het onderzoek van Mueller is in volle gang. Ook een enquête in de Senaat loopt door.

Niettemin riepen medestanders van Trump de overwinning uit. De nieuwszender Fox News meldde dat de zaak was ,,afgesloten”. Trump schreef zelf op Twitter in kapitalen dat de Inlichtingencommissie ,,geen bewijs heeft gevonden van samenwerking of coördinatie tussen de Trump-campagne en Rusland om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.” Hij liet onvermeld dat de conclusie van de commissie alleen wordt gedeeld door zijn partijgenoten.

Trump zegt herhaaldelijk dat zijn campagne niet met Rusland onder één hoedje heeft gespeeld in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.

Van de diverse onderzoeken naar de Russische inmenging geldt dat van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden al maanden als een klucht. De Republikeinse voorzitter van de commissie, Devin Nunes, een bondgenoot van Trump, trok zich vorig jaar terug uit het onderzoek nadat bleek dat hij een geheime ontmoeting had gehad in het Witte Huis. Eerder dit jaar bracht hij een omstreden memo naar buiten waarin de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten aan de kaak werden gesteld. Volgens de Democraten was dat een afleidingsmanoeuvre, bedoeld om het onderzoek van Mueller te ondermijnen.

De commissie verhoorde tientallen getuigen achter gesloten deuren, onder Steve Bannon, de voormalige topstrateeg van het Witte Huis, en Hope Hicks, voormalig hoofd communicatie. Zij weigerden echter alle vragen te beantwoorden, en beriepen zich daarbij op een presidentieel verschoningsrecht. Volgens critici konden ze daar geen aanspraak op maken.

Het eindrapport van de Republikeinen van de commissie moet over enkele weken af zijn. Verwacht wordt dat de Democraten een eigen rapport zullen schrijven.