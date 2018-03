Palestijnse premier overleeft aanslag bij bezoek aan Gaza

Bij zijn bezoek aan de Gazastrook heeft premier Rami Hamdallah dinsdagochtend een „moordzuchtige aanslag” overleefd, aldus de Palestijnse regering die in een reactie Hamas verantwoordelijk stelde.

Hamdallah was met onder meer het hoofd van de Palestijnse veiligheidsdiensten in de Gazastrook voor de opening van een mede door de Palestijnse Autoriteit gefinancierde waterzuiveringsinstallatie. Toen het konvooi van de Palestijnse premier de Gazastrook binnenreed, klonk een explosie. Volgens eerste aanwijzingen betrof het een bermbom. Er zouden drie voertuigen zijn beschadigd en enkelen licht gewond zijn geraakt.

Rivaliserende partijen

De aanslag komt op een moment dat Hamas in de Gazastrook en de Palestijnse Autoriteit in Ramallah het verzoeningsproces nieuw leven proberen in te blazen. Vorig najaar sloten de rivaliserende partijen Fatah en Hamas een verzoeningsakkoord na bemiddeling van Egypte.

Fatah heeft de leiding in de Palestijnse Autoriteit in Ramallah, Hamas heeft sinds 2007 de Gazastrook in handen, maar de regering van Hamas wordt door Israël en het Westen niet erkend. Er zou een eenheidsregering komen, die zeggenschap zou krijgen in Gaza. Het proces is de voorbije maanden gestagneerd.

Hamas

De aanslag is nog niet opgeëist. De Palestijnse Autoriteit wees Hamas als verantwoordelijke aan, omdat die partij de veiligheidsssituatie in Gaza onder controle zou moeten hebben. Hamas veroordeelde de aanslag als een poging het verzoeningsproces te saboteren. Ook de beweging Islamitische Jihad veroordeelde de aanslag.

Rami Hamdallah zette zijn reis dinsdagochtend voort en kondigde aan terug te blijven keren naar Gaza en zich te blijven inzetten om eenheid te bewerkstelligen.