‘Ontmoedig gebruik en aanschaf van houtkachels’

Het gebruik en de aanschaf van houtkachels moet worden ontmoedigd vanwege de overlast die het stoken van hout oplevert. Dat schrijft het Platform Houtrook en Gezondheid in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat. Het stoken van hout veroorzaakt geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag in de omgeving, zo staat in de brief. Het platform pleit voor het ontwikkelen van een meetmethode en criteria om handhaving mogelijk te maken.

De brief is ondertekend door verschillende gemeenten, het Longfonds, RIVM, GGD en de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche.

Fijnstof

Volgens het platform heeft ongeveer 14 procent van de Nederlandse huishoudens een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout is een van de belangrijkste bronnen van fijnstof in de lucht in Nederland, volgens cijfers van de Emissieregistratie van het RIVM. Ook bevat fijnstof veel schadelijke stoffen die hinderlijk zijn voor astma-patiënten. In het afgelopen anderhalf jaar heeft het Platform Houtrook en Gezondheid onderzoek gedaan naar houtstook in Nederland.

Het platform wil ook dat er betere voorlichting komt over de schadelijke effecten van houtrook en een systeem met eisen voor stookinstallaties en het gebruik. Een andere oplossing van het inperken van de overlast door houtstoken is het instellen van een stookalarm bij specifieke weersomstandigheden. Als er weinig wind is, wordt de rook minder snel verdund waardoor sneller overlast wordt ervaren. Het platform vraagt de staatssecretaris ook de mogelijkheden te onderzoeken om met dit soort weersomstandigheden een stookverbod af te kondigen.

Ook vraagt het platform de staatssecretaris de subsidies op bepaalde houtkachels te beëindigen. Nu geeft de overheid subsidies af omdat de houtkachels goed zouden zijn voor de luchtkwaliteit.

Regelgeving

Voormalig staatssecretaris van Milieu Sharon Dijksma richtte in 2016 het Platform Houtstook op en ontwikkelde een stappenplan voor de stoker en tips voor het stoken waardoor de omgeving er minder last van heeft.

Wat betreft regelgeving lag volgens Dijksma een belangrijke taak voor het lokaal bestuur dat met Algemene Plaatselijke Verordeningen de houtstook kan reguleren. Nu is er geen regelgeving voor het gebruik van houtkachels. In 2022 wordt de Europese Eco-design-richtlijn van kracht met scherpere eisen voor houtkachels. Staatssecretaris Van Veldhoven komt eind dit jaar met een nationaal actieprogramma luchtkwaliteit.