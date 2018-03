Moskou: Britten weigeren ons toegang tot onderzoek Skripal

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft ontkend dat Rusland iets te maken heeft met de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal. Volgens Lavrov weigert de Britse regering om Moskou toegang te geven tot het onderzoek in de zaak. Dat bericht persbureau Reuters. Zowel de Britse als de Russische regering hebben inmiddels elkaars ambassadeurs op het matje geroepen om uitleg te geven over de kwestie. Downing Street zei dat Rusland tot dinsdag middernacht heeft om met uitleg te komen.

De in Salisbury wonende oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden zondag 4 maart bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis. De twee verkeren nog altijd in levensgevaar. Ook een politieagent die hen te hulp schoot, verkeert nog in kritieke toestand. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd met het zogenaamde Novitsjok-zenuwgas - wat ontwikkeld is in de voormalige Sovjet-Unie.

Volgens de Britse premier May wijst alles erop dat de aanval onmiskenbaar het werk is van Rusland. In het Britse parlement herhaalde May dat Rusland uit kan zien naar een krachtige reactie als Moskou niet met een bevredigende verklaring komt. In dat geval wordt de aanval beschouwd als “onrechtmatig gebruik van geweld door de Russische staat tegen het Verenigd Koninkrijk”.

De Britten hebben de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) dinsdag ook op de hoogte gebracht van de zaak. De waakhond tegen het gebruik van chemische wapens veroordeelde de aanval en zei dat de daders “ter verantwoording moeten worden geroepen”. De Britse ambassadeur in Nederland Peter Wilson zei dat Rusland het gebruikte zenuwgas aan de OPCW moet overhandigen.

De Britse regering kan economische sancties instellen tegen Rusland, of de zaak voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad. De EU en de Verenigde Staten hebben zich in de kwestie achter het Verenigd Koninkrijk geschaard. Ook de VS houden voorlopig Rusland verantwoordelijk voor de aanslag. De vicepresident van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis zei dat de EU eveneens “erg bezorgd” is over de situatie en de bevindingen tot nu toe: “De EU is solidair met het Verenigd Koninkrijk in deze kwestie.” Een woordvoerder van Federica Mogherini, de buitenlandchef van de EU, noemde de moordaanslag “schokkend”.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie sprak maandag al zijn solidariteit uit: