Metropolitan Opera ontslaat dirigent James Levine

The Metropolitan Opera in New York heeft maandag dirigent James Levine definitief ontslagen. Levine, muzikaal directeur van de ‘Met’ tussen 1976 en 2016, was al twee jaar met pensioen, maar nog wel aan het huis verbonden als artistiek directeur van een educatief programma. Grond voor het ontslag van Levine (74) is een onderzoek dat door het operahuis werd uitgevoerd naar aanleiding van meervoudige beschuldigingen van seksueel wangedrag.

De onderzoekscommissie ontwaarde in die beschuldigingen „geloofwaardig bewijs”. Met het ontslag komt een einde aan een veertigjarige samenwerking die sterk bepalend was voor de ontwikkeling en de internationale statuur van het gezelschap.

De Metropolitan Opera heeft geen specifieke bevindingen vrijgegeven, maar baseerde het onderzoek op gesprekken met zeventig mensen. In een verklaring laat de onderzoekscommissie weten dat het gaat om seksueel wangedrag richting „kwetsbare artiesten in de vroege periode van hun carrière”.

Voor Levine betekent het ontslag het oneervol einde van een wereldcarrière: voor velen was hij de grootste Amerikaanse dirigent sinds Leonard Bernstein. Levine tilde de Met naar „een hoger niveau”, aldus The New York Times, maar dirigeerde ook wereldberoemde orkesten als de Wiener Philharmoniker en het London Symphony Orchestra.

Al voor de beschuldigingen was de Met op zoek naar een nieuwe muzikaal directeur. Levine zag zich twee jaar geleden door ziekte genoodzaakt te stoppen met dirigeren, afgelopen maand werd bekend dat zijn opvolger Yannick Nézet-Ségui, tevens voormalig chef-dirigent in Rotterdam, komend seizoen al zijn functie overneemt – twee jaar eerder dan gepland.

Het ontslag van Levine plaatst de Metropolitan Opera mogelijk in een kwetsbare positie. De grootste podiumkunstenorganisatie in de VS is sterk afhankelijk van sponsoren en mecenassen.

Eerder al werden er vragen gesteld over de manier waarop de organisatie met de beschuldigingen aan het adres van Levine omging: de Met startte zijn onderzoek een jaar nadat algemeen manager Peter Gelb had gehoord dat de politie onderzoek deed naar klachten over seksueel misbruik door Levine.

De beschuldigingen gaan volgens The New York Times decennia terug. De eerste beschuldiging betreft een geval uit 1968, toen Levine lesgaf aan een conservatorium.