Media trekken zaak tegen Europese Commissie in

Verschillende Nederlandse media hebben hun kort geding tegen de Europese Commissie ingetrokken dat voor woensdag op de rol stond. De Persgroep, The Post Online (TPO), GeenStijl en journalist Chris Aalberts begonnen een zaak tegen de East Stratcom Task Force nadat die op de website euvsdisinfo.eu verschillende artikelen van de media had aangemerkt als nepnieuws. De Taskforce is een in 2015 door de Europese Commissie opgetuigde factcheckdienst die de strijd moet aangaan met de verspreiders van Russisch nepnieuws.

De afgelopen weken werden de artikelen van de lijst met nepnieuws afgehaald nadat bleek dat die onterecht ‘kanalen die desinformatie verspreiden’ werden genoemd. Als laatste gebeurde dat afgelopen donderdag met een stuk uit De Gelderlander. Daarop besloten de media na onderling beraad het kort geding niet door te zetten om “de rechtbank niet onnodig te belasten en de EU geen publiek geld te laten besteden aan de rechtsgang”, schrijft TPO op haar eigen website.

East Stratcom beschuldigde GeenStijl er onder meer van dat zij hadden geschreven dat Oekraïne een “fascistisch land” is. GeenStijl schreef echter dat Oekraïne een “(latente) fascistische politieke onderstroom” kent. Ter onderbouwing werd een opinieartikel in The Guardian aangevoerd. Aalberts parafraseerde bij TPO een spreker die bij een debat Oekraïne een “oligarchstaat zonder onafhankelijke media” had genoemd. De journalist verweerde zich door de Commissie erop te wijzen dat hij slechts de woorden van iemand anders aanhaalde.

De EU heeft inmiddels een bericht gepubliceerd waarin de Commissie toegeeft dat de media onterecht op de lijst zijn gekomen. GeenStijl zegt op haar website dat het die mededeling nog altijd niet als een volwaardige rectificatie beschouwt maar dat “verder procederen schijnt voor onze juridische positie niet gunstig te zijn, nu de EU een stap in onze richting heeft gedaan”.