Links verbond niet opgewassen tegen landelijke bemoeienis

Links in Rotterdam is niet meer zo verbonden. De verhouding tussen landelijke en lokale politiek is precair. En mannen domineren de kieslijsten.

LINK VERBOND: Het waren 3,5 fantastische weken. Minder dan een maand nadat PvdA, SP, GroenLinks en Nida hun zogeheten links-verbond in Rotterdam presenteerden, sneuvelde het gisteren door een tweet uit 2014. De scheuring voltrok zich in slowmotion en volledig in het zicht: na urenlang crisisoverleg leek alles uitgepraat, totdat GroenLinks via Twitter opeens liet weten tóch niet tevreden te zijn met de opstelling van Nida. “De lange arm van Jesse Klaver”, aldus een boze Nida-leider Nourdin el Ouali gisteravond bij Pauw. GroenLinks-leider Klaver sprak zich ‘s middags inderdaad fel uit en lijkt te hebben ingegrepen, tot ongenoegen van SP-lijsttrekker Leo de Kleijn. “Ik vraag me af wat Jesse Klaver met Rotterdam te maken heeft. Hij staat niet op de kieslijst.” Hoe verbonden de rest van links Rotterdam nog is, is onduidelijk.

LANGE ARMEN, KORTE LIJNTJES: Opvallend in de Nida-rel is de verschillende rollen die de linkse partijleiders speelden: Klaver nam veel regie, terwijl SP-leider Lilian Marijnissen wel kritisch was, maar de beslissing aan de SP in Rotterdam liet. Het raakt aan de vraag: hoeveel invloed oefen je als landelijke partij uit op lokale afdelingen? Daarover gingen voor NRC vier partijvoorzitters met elkaar in gesprek. En zo fel als Haagse politici doorgaans met elkaar discussiëren, zoveel samenhorigheid was er onder de voorzitters, misschien niet toevallig omdat het vier vrouwen zijn. Landelijke afstemming met lokaal is nodig, benadrukte vooral GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer. “Wij zijn een partij met één verhaal en dat landelijk kader wordt lokaal ingevuld.” Bij de VVD lijkt men iets losser. Voorzitter Christianne van der Wal: “Wij zijn geen Stasi-partij.”

DUBBELKANDIDAAT: Jan, Henk en Hans: het is vooral de gewone Nederlander die op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen staat. De Open State Foundation verzamelde alle 53.733 kandidaten in een database en telde naam en geslacht. Dan valt al snel op: vrouwen zijn met dertig procent nog altijd sterk in de minderheid. In elk geval één naam levert in de database twee hits op: die van Kamal Ramkalup uit het Zuid-Hollandse Monster. Hij blijkt zowel in Den Haag als Westland op de lijst te staan. In Den Haag vinden ze dat geen probleem, Westland heeft nog wel wat vragen. Zijn campagneactiviteiten heeft Ramkalup overigens netjes gespreid: online steunt hij Groep de Mos, offline staat een verkiezingsbord van Westland Verstandig in zijn tuin.

KLOEKSTRA: Niet alleen D66 en GroenLinks steggelen wie het fermst tegen de beloning van ING-bankier Ralph Hamers optreedt, ook minister Wobke Hoekstra heeft zich aan het front gemeld. Na een overleg in Brussel sloot hij gisteren niet uit dat het kabinet alsnog ingrijpt bij de bank om de salarisverhoging te voorkomen. Dat zal vooral voor de VVD ongemakkelijk zijn: die willen doorgaans niks weten van overheidsbemoeienis. Hoe het voorstel van Jesse Klaver eruit komt te zien is afwachten, net als hoe banken en investeerders daarop zouden reageren. Tijdens een “Meetup” in Utrecht verklapte Klaver gisteravond alvast wel de formule van zijn norm: “De verhouding tussen het salaris van een topman en dat van de minstverdienende van zijn bedrijf moet zo’n beetje 10 op 1 zijn.” De huidige verhouding bij ING, nog voor de verhoging: 33 op 1.

WAT WIJ VOLGEN: De meetup van GroenLinks lijkt de VVD te hebben geïnspireerd tot een soortgelijk event: vanavond organiseert de Amsterdamse afdeling een “townhall meeting” met Mark Rutte.

QUOTE VAN DE DAG

“Integriteitsregels opstellen en ze dan halfhartig toepassen – dát is echt gebrek aan integriteit.”

Tom-Jan Meeus vraagt zich af hoe de VVD-integriteitscommissie het gedrag van Kamerlid Wybren van Haga kan goedpraten.