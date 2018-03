Kabinet trekt 347 miljoen uit voor personeelstekort zorg

Het kabinet trekt 347 miljoen euro uit voor het terugdringen van het personeelstekort in de zorg. Het geld moet onder meer besteed worden aan extra opleidingen, werk- en stageplekken. Daarmee moet het tekort aan personeel in 2022 zo ver mogelijk zijn opgelost, schrijft persbureau ANP.

Ministers Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) en Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg) presenteren woensdag hun plannen om het de komende jaren tot 125.000 mensen oplopende tekort aan te pakken. Doel is om Nederlanders warm te maken voor een baan in de zorg.

Met een landelijke campagne wil het kabinet een charmeoffensief voor de zorg starten. Hij gaat zowel om leerlingen en studenten als om zij-instromers: mensen uit een andere sector die overwegen in de zorg te gaan werken. Op die manier moeten zo’n 30.000 mensen extra naar de sector worden getrokken, zo meldt het AD. Het uitbreiden van alle arbeidscontracten met één uur zou volgens het ministerie bovendien kunnen leiden tot een daling met 20.000 fte.

Daarnaast komen er 28 regioplannen om de problemen, die in sommige gevallen gebiedsgebonden zijn, aan te pakken. Zij zullen financiële consequenties ondervinden wanneer blijkt dat hun plannen onvoldoende zijn om nieuw personeel te rekruteren.

Deel van het geld reeds geïnvesteerd

Een deel van het geld is reeds geïnvesteerd, geeft Bruins tegenover het AD aan. “Van de beschikbare 347 miljoen euro voor de arbeidsmarkt is al 80 miljoen vrijgekomen, waarmee nu bijna 60.000 mensen worden opgeleid in de zorg. Om met patiënten te werken, maar ook als stagebegeleider.” Het gaat bovendien niet alleen maar om nieuw geld. Zo is er al het Stagefonds Zorg (met een grootte van 112 miljoen euro) dat zich sinds vorig jaar meer richt op tekortberoepen in de zorg.