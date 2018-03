Irak geeft luchtruim Iraaks-Koerdistan vrij

Irak stelt het luchtruim van de Autonome Koerdische Regio weer open. Vorig jaar september schortte Irak alle internationale vluchten op nadat 93 procent van de Iraakse Koerden in een referendum had gestemd voor afscheiding van Irak. Het luchtruim zal een week nadat voldaan is aan alle “federale eisen van de luchtvaartautoriteit” weer opengaan, zo verklaarde het kantoor van de Iraakse premier Haider al-Abadi op Facebook.

Bagdad beschouwde het referendum als illegaal en stopte als strafmaatregel onmiddellijk alle internationale vluchten van en naar de luchthavens van Erbil en Suleimaniya. Iraaks-Koerdistan had met toestemming van Bagdad jarenlang een eigen visumbeleid.

De Iraakse regering zag het feit dat het referendum ook in Kirkuk werd gehouden als een provocatie. Kirkuk hoort officieel niet tot de Autonome Koerdische Regio, maar de Koerden claimen het gebied om historische redenen wel. Alleen het gebied is voor Bagdad ook belangrijk wegens de olievelden, schreef NRC-correspondent Gert van Langendonck vorig jaar:

De Koerden bezetten Kirkuk in 2014, nadat het Iraakse leger daar op de loop was gegaan voor Islamitische Staat (IS). Sindsdien streden Irak en de Koerden samen tegen IS. Nu die strijd op zijn einde loopt, wil Bagdad Kirkuk – en zijn olie – terug. De olievelden rond Kirkuk zijn goed voor een tiende van de Iraakse olieproductie. Sinds 2014 verkoopt en exporteert de autonome Koerdische Regio de olie uit Kirkuk echter rechtstreeks via een pijpleiding naar Turkije, dit in weerwil van de bestaande afspraken met Bagdad.

De Iraakse regering stuurde na het referendum militaire troepen naar Kirkuk en de omliggende regio. Alle olie-installaties in de regio werden onder toezicht geplaatst. Spanningen liepen hoog op tussen de regering van Koerdistan en Bagdad. De vicepresident van de autonome regio, Kosrat Rasul Ali, noemde de aanwezigheid van Iraakse troepen in het gebied een “bezetting”. Daarop vaardigde Bagdad een arrestatiebevel uit tegen de vicepresident.