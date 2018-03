Waarom ING afzag van salarisverhoging topman Hamers

Overrompeld door maatschappelijke en politieke verontwaardiging heeft ING dinsdagochtend zijn voorstel om topman Ralph Hamers 50 procent meer te laten verdienen volledig ingetrokken. De publieke ophef over topbeloningen in de financiële sector blijkt tien jaar na het uitbreken van de crisis niet alleen springlevend, maar in de praktijk ook doorslaggevend.

Dinsdagochtend vroeg meldde de grootste bank van Nederland in een persbericht dat de geplande ophoging van de totale beloning van Hamers - tot 3 miljoen euro per jaar - van de baan is. „We realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op dit duidelijk gevoelige thema hebben onderschat”, zegt president-commissaris Jeroen van der Veer in de verklaring.

Het is snel gegaan. Maandagmiddag had een woordvoerder van ING nog tegen persbureau ANP verklaard: „Ons standpunt is hetzelfde als vorige week.” De verhoging van Hamers’ beloning (salaris plus bonus) werd vorige week door de raad van commissarissen aangekondigd en stond op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering van 23 april. De extra beloning bestond vooral uit een aandelenpakket van 875.000 euro.

Grote bedrijven rapporteren voor het eerst het verschil in beloning tussen de top en de rest van de werknemers. Lees ook: Kan het bedrijf de beloning van de topman ook uitleggen

Aanscherping beloningswet

Wat heeft de stemming bij de commissarissen doen omslaan? Desgevraagd zegt een woordvoerder van ING dat „een combinatie” van factoren meespeelde. De „reactie van klanten” was daar één van. Zij liepen weg, onder meer naar Triodos en ASN, die zich als duurzame banken profileren. Triodos verwelkomde de voorbije dagen vijf keer zoveel nieuwe klanten als normaal, „duizenden” extra, laat een woordvoerder van die bank weten.

Ook de scherpe reactie van minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA), maandagmiddag in Brussel, „woog mee”, zegt de ING-woordvoerder.

De bewindsman zei dat het kabinet „echt” wil dat ING dit „van tafel” zou halen. Hij zei te willen onderzoeken wat kan worden ondernomen „om iets aan dit soort situaties te doen”, zinspelend op wettelijke of andere maatregelen.

Oppositiepartij GroenLinks wilde met een versnelde aanscherping van de beloningswet voor de financiële sector de extra beloning van Hamers blokkeren. Partijleider Jesse Klaver claimde het besluit van ING op Twitter als „belangrijke overwinning”, Klaver wil evenwel zijn wetsvoorstel doorzetten waarbij de minister van Financiën het vetorecht moet krijgen op beloningspakketten van bestuurders bij grote banken.

Tijdens een campagnebijeenkomst in Utrecht zei Klaver dat de verhouding tussen het salaris van een topman en dat van de minstverdienende van zijn bedrijf „zo’n beetje 10 op 1” moet zijn. De huidige verhouding bij ING is 33 op 1 – en dan op basis van de gemiddelde werknemer, nog niet eens vergeleken met de minst verdienende.

Hoofdpijndossier

Voor Klavers voorstel was de voorbije dagen al geen meerderheid te vinden – de regeringscoalitie wilde het voorstel eerst bestuderen – en nu ING het voorstel heeft ingetrokken, lijkt de behoefte in de Tweede Kamer aan nieuwe regels verder te zijn getemperd. „Het nadeel van regels is dat je de mazen kan opzoeken”, aldus D66-Kamerlid Jan Paternotte dinsdagochtend. „Het belangrijkste is dat de financiële sector zelf bedenkt dat dit soort extreme salarisverhogingen ongepast zijn.” Premier Mark Rutte (VVD) liet zich vrijdag in gelijke zin uit. De Tweede Kamer wil vasthouden aan een hoorzitting over de kwestie, waar aanvankelijk alleen Van der Veer van ING voor was uitgenodigd. Nu wil de Kamer ook onder meer vertegenwoordigers van ondernemingsraden en vakbonden horen.

En Hamers? Binnen het huidige beloningsbeleid van ING is voor hem alleen een stijging van 2,2 procent van zijn vaste jaarsalaris weggelegd, dat dan op 1,75 miljoen euro uitkomt. ING streeft er nog steeds naar om de topsalarissen te verhogen, want bij grote Europese bedrijven verdienen de meeste topmanagers meer. Beloningen moeten „houdbaar” zijn, staat in het persbericht van de bank, maar ook „concurrerend”. Voor Hans Wijers, die in april Van der Veer opvolgt, wordt dit een hoofdpijndossier.