ING trekt salarisverhoging topman in

ING trekt het omstreden voorstel voor de salarisverhoging van topman Ralph Hamers in. De bank heeft besloten het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering nadat het afgelopen week veel kritiek kreeg. Hamers zou een loonsverhoging krijgen van 50 procent tot ruim 3 miljoen euro.

Volgens de bank was de beslissing noodzakelijk om een “voortdurende discussie te voorkomen die schade toebrengt aan ING en zijn werknemers”. President-commissaris Jeroen van der Veer laat in een persbericht weten:

“Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat.”

De loonsverhoging leidde tot veel kritiek. Zo noemde minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) de verhoging “buitensporig” en beloofde met de bank in gesprek te gaan. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei zondag in het televisieprogramma Buitenhof dat hij de salarisverhoging met een spoedwet wilde blokkeren.

‘Belangrijke overwinning

Minister Hoekstra noemt het “een verstandig besluit”, aldus persbureau ANP. “Dit is de enige juiste uitkomst van deze discussie.” Jesse Klaver heeft het over een “belangrijke overwinning”. Hij laat via Twitter weten toch door te gaan met de spoedwet “om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.” Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg reageert verheugd op Twitter. “Druk van klanten, Kamer en regering werkt”, schrijft hij.

De loonsverhoging naar 3 miljoen euro per jaar zou ervoor zorgen dat Hamers de best betaalde bankier van Nederland zou worden. Eerder liet de bank nog weten dat de verhoging noodzakelijk was omdat Hamers te weinig verdiende in vergelijking met andere Europese banken. Het loon van het cao-personeel gaat per september met 1,7 procent omhoog.

Lees meer over de kloof tussen werkgever en werknemer: Beloningskloof groeit nog verder door ING

De bank kreeg in 2008 tijdens de kredietcrisis zo’n 10 miljard euro steun van de staat. Deze lening betaalde de bank in 2014 af. In 2015 werden er grenzen gesteld aan het beloningsbeleid van banken via de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Deze wet wil Klaver nu aanpassen zodat de minister ook variabele beloningen, zoals een loonsverhoging met behulp van aandelenpakketten, kan tegenhouden. Hamers zou zijn salarisverhoging ook in aandelen uitbetaald krijgen.

Het is nog niet zeker of het wetsvoorstel door een meerderheid van de Tweede Kamer wordt gesteund. SP, PvdA, PVV en de Partij voor de Dieren hebben toegezegd het voorstel te steunen, D66 en CDA wachten een uitwerking van het wetsvoorstel eerst af.