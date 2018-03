IJsvogel naar Natuurhistorisch Museum Rotterdam

De ijsvogel die onlangs wereldberoemd werd nadat de foto waarop hij bevroren onder het ijs lag de hele wereld was overgegaan, krijgt een plek in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. Dinsdagavond is het blok ijs met daarin de vogel overhandigd aan directeur Kees Moeliker.

Tijdens de vorstperiode begin maart fotografeerde de 13-jarige Christoph van Ingen uit Oostzaan de ongelukkige vogel, nadat zijn 8-jarige zusje Kathleen hem had aangetroffen in de sloot achter hun huis. Zijn foto was van dusdanige schoonheid dat hij al snel wereldwijd werd gedeeld en verscheen in tal van media, waaronder de Daily Mail en NRC.

Het museum overhandigt Christoph van Ingen een Playstation 4. Foto Saskia van Loenen

Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, stelde vast dat deze ijsvogel beslist thuishoort in de tentoonstelling Dode Dieren met een verhaal. Daarin liggen meer beroemdheden. Zo is daar de onfortuinlijke Dominomus, afgeschoten in 2005 nadat hij in een Leeuwarder sporthal 23.000 dominosteentjes van een wereldrecordparcours had omgegooid. Ook in de collectie: de geëlektrocuteerde steenmarter die in 2016 de 27 kilometer lange deeltjesversneller van CERN stillegde, en de ‘verslikvis’ die een 28-jarige lolbroek uit Vlaardingen vorig jaar bijna het leven kostte. Hij at – geïnspireerd door de film A Fish Called Wanda – een meerval uit het aquarium op, niet wetend dat deze vis zijn stekels uitzet bij gevaar en dus in zijn keel vast bleef zitten. Andere dieren met een verhaal: de in 2012 illegaal de Tweede Kamer uit gesmokkelde ‘Tweede Kamermuis’, en het verkrachte slachtoffer (1995) van een homoseksuele necrofiele wilde eend.

Omdat Christoph eerder tegen NRC de hoop uitsprak dat zijn wereldberoemde foto hem financieel nog iets op zou leveren – hij spaarde voor een PlayStation4 – besloten de Vrienden van het Natuurhistorisch hem de spelcomputer te schenken.

Directeur Moeliker: „Het museum zelf stelt nooit iets tegenover schenkingen, behalve eeuwige roem en naamsvermelding. Voor Christoph maakten de Vrienden een uitzondering, omdat hij de ijsvogel tegen souvenirjagers beschermde door samen met zijn vader de vogel met ijs en al uit de bevroren sloot te zagen.” Sindsdien lag de ijsvogel veilig in de diepvries van de familie Van Ingen.

De tentoonstelling Dode Dieren met een verhaal.

Foto’s Saskia van Loenen

Dinsdagavond brachten zij het zware blok ijs met vogel (in koelbox met vrieselementen, extra verpakt in vriestassen en dekens) naar het museum. Christoph, die daarop van Moeliker de PlayStation4 kreeg: „Wow, het is zelfs een Pro!”

Vindt hij het niet jammer dat hij ‘zijn’ ijsvogel nu kwijt is? „Een beetje wel. Maar ik zou er zelf toch niks anders mee doen dan ernaar kijken. En dat kan nu nog steeds. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij er straks uit komt te zien.”

Moeliker zal de ijsvogel gaan exposeren zoals hij in de sloot is aangetroffen. „In het originele ijs dus. Maar we moeten ons nog even verdiepen in de vraag hoe. Misschien zijn er koel- of vriesdeskundigen die ons daarmee kunnen helpen. Het museum gaat niet zo’n lomp ding neerzetten als waar in tankstations de Magnums mee aan de man gebracht worden. We zoeken iets subtielers, waarin we ijsvogel en ijs op een museale manier het eeuwige tweede leven kunnen geven.”

Hij buigt zich over het enorme blok ijs, waar het turquoise-blauwe vogeltje fluorescerend doorheen straalt: „Hij is prachtig. Het is een uitdaging dit straks mooi te laten zien. Zoiets is nog nooit gedaan in museumland.”

De ijsvogel zal „zo gauw mogelijk, maar in elk geval nog voor de zomer” te bezichtigen zijn voor publiek.