Hockeyclubs pikken internationale kalender niet

Tot hier en niet verder. De organisatie waarin de Nederlandse hockeyclubs verenigd zijn, de Hockey Hoofdklasse cv (HHcv), heeft in een brief aan hockeybond KNHB laten weten dat ze hun speelsters geen vrijaf zullen geven voor de Champions Trophy in november van dit jaar. „De internationale hockeykalender schuurt al jaren met de Nederlandse competitie”, zegt voorzitter Madeleine Buise.

KNHB-directeur Erik Gerritsen was verrast door het bericht. „We hebben de clubs in eerdere gesprekken niet over deze stap gehoord.” De data voor de Champions Trophy zijn al twee jaar bekend, zegt Gerritsen. In november wordt de laatste versie van de Champions Trophy voor vrouwen in China gehouden.

Ongelukkig

Vooral de timing van het toernooi is volgens Buise ongelukkig en onnodig. Het evenement wordt tijdens de lopende Nederlandse competitie gehouden. „Na een WK nog even voor een tiendaags toernooi naar China. Twee maanden later begint de nieuwe Hockey Pro League.”

Die Hockey Pro League is het nieuwste ontwerp van de FIH, de internationale hockeyfederatie. Negen landen spelen tussen januari en juni in uit- en thuiswedstrijden om de titel. Te beginnen volgend jaar. Voor het Nederlands vrouwenteam betekent dat in een maand tijd reizen naar vier verschillende continenten. Eerst van Australië naar de Verenigde Staten, dan via Zuid-Amerika naar Azië.

Hockey Revolution

De FIH-machine dendert maar door, vindt Buise. Alles onder de noemer van de ‘Hockey Revolution’, een meerjarenplan bedoeld om het hockey internationaler te maken. „Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat hockey de olympische status behoudt. Maar de Nederlandse competitie heeft een belangrijke rol daarin. En de internationale kalender doet bij ons het meeste pijn.”

Gerritsen ziet juist het belang van de Pro League, ook voor Nederland. „Het is belangrijk om tegen de beste landen van de wereld te blijven spelen.” Er zijn daarnaast veel punten te verdienen voor de wereldranglijst. „Vergeet ook niet de zestien prachtige thuisduels voor de hockeyfans”, aldus Gerritsen. Volgens voorzitter Buise gaat de FIH voorbij aan de belangen van hockeyclubs. „Het kan toch niet zo zijn dat een team zijn belangrijkste spelers in de voorbereiding niet kan gebruiken? De clubs hebben ook te maken met financiële investeringen, die als de competitie minder belangrijk wordt, niet meer interessant gevonden zullen worden. Tophockey organiseren wordt dan lastig.”

Gerritsen snapt dat het voor de clubs en de bond niet altijd gunstig uitpakt. „Maar wij proberen in overleg tot zo goed mogelijke besluiten te komen, zowel voor de clubs en het nationale team. De FIH bepaalt de internationale agenda.”

Hij denkt zelf aan veranderingen in het Nederlandse hockey, zoals grotere selecties. „Dan hoeven niet iedere keer dezelfde spelers af te reizen. Maar het kan niet zo zijn dat alleen de KNHB bereid is tot compromissen.”

Ook de mannen spelen dit jaar voor het laatst om de Champions Trophy. Dat toernooi is in juni in Breda.