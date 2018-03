Moskou ontkent, maar heeft een duidelijk motief voor vergiftiging

De ‘Zizzi’ in Salisbury is nog steeds gesloten: er zijn sporen van dodelijk zenuwgas aangetroffen in het pizzarestaurant op Castle Road. Circa vijfhonderd bezoekers van de Zizzi en de nabijgelegen pub The Mill hebben het advies gekregen om hun kleren te wassen en hun telefoons en sieraden zorgvuldig af te nemen met een nat doekje.

Tot nu toe zijn 21 omstanders behandeld voor de gevolgen van de aanslag op de Russische ex-spion Sergej Skripal (66) en zijn 33-jarige dochter Joelia. De twee liggen in coma. De politieman die de twee vorige week zondag bewusteloos op een bankje aantrof, is inmiddels weer aanspreekbaar.

De kans dat vader en dochter Skripal herstellen is klein, vertelde de Russische wetenschapper Vil Mirzajanov in een interview met de Britse krant The Telegraph. Mirzajanov werkte tientallen jaren in het geheime programma voor een nieuwe generatie chemische wapens die werd aangeduid als ‘novitsjok’ (‘nieuwkomer’). Begin jaren negentig onthulde de wetenschapper het bestaan van de stof. De gevolgen van novitsjok zijn vrijwel niet te genezen, zo zei Mirzajanov. Volgens de chemicus kunnen er nog meer mensen ziek worden.

Dinsdagnacht verloopt het ultimatum dat de Britse regering aan Moskou had gesteld. Vóór woensdag, zo had Londen de Russische ambassadeur laten weten, wilde het Verenigd Koninkrijk opheldering over wat niet anders kon worden omschreven als een aanval met een chemisch wapen op Brits grondgebied.

Ruim voor het verstrijken van het ultimatum heeft Rusland al geantwoord. Moskou zal geen vragen beantwoorden zolang Londen geen monster opstuurt van het zenuwgas, zei minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Volgens Lavrov schrijft het ‘Verdrag chemische wapens’ voor dat landen die worden beschuldigd van de inzet van verboden chemische wapens, zelf een contra-expertise mogen uitvoeren. „In plaats van een ultimatum uit te vaardigen”, zei Lavrov, zouden de Britten beter kunnen letten op hun „eigen verantwoordelijkheden onder het internationale recht”. Rusland ontkent iets te maken te hebben met de aanslag op Skripal.

Moskou heeft duidelijk motief

Volgens Mirzajanov is het duidelijk wie er achter de aanslag zit. „Alleen Rusland kan dit hebben gedaan.” Waar hij dat op baseerde is onduidelijk: Mirzajanov heeft de formule van novitsjok onthuld, net als enkele grondstoffen ervoor.

Maar Moskou heeft wél een duidelijk motief. In de jaren negentig werd Skripal, een medewerker van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, geworven door de Spaanse veiligheidsdienst en MI6. Dankzij de GROe-majoor zouden vele tientallen Russische agenten in Europa zijn ontmaskerd. Pas na zijn pensioen, in 2004, werd Skripal aangehouden, vermoedelijk na een tip van een Spaanse dubbelagent. In 2006 werd Skripal in Moskou veroordeeld tot 13 jaar cel – relatief weinig, zo leek het, voor de ernst van zijn verraad.

In 2010 werd Skripal vrijgelaten, als onderdeel van een een geruchtmakende spionnenruil. Moskou leverde Skripal en nog drie westerse agenten uit. De VS droegen op hun beurt tien sleepers over: agenten die al jaren bezig waren een geloofwaardige identiteit in de VS en het Verenigd Koninkrijk op te bouwen. De meest in het oog springende agent was Anna Chapman (meisjesnaam Koesjtsjenko), de dochter van een hooggeplaatste Russische functionaris, met de looks van een Bond-girl. Na een lange debriefing op de Britse luchtmachtbasis Brize Norton, ging Skripal in ruste. Voor 260.000 Britse pond (293.000 euro), zonder hypotheek, kocht hij een half vrijstaand huis in Salisbury, een rustig en middeleeuws provinciestadje in Wiltshire.

Foto PA Wire

Ogenschijnlijk leidde de voormalige spion een kalm leven. Hij reed rond in een BMW, bezocht de pub, deed mee aan het verenigingsleven. Zijn kinderen reisden gewoon naar Rusland – dochter Joelia verhuisde zelfs terug naar Moskou. In 2017 overleed zijn 43-jarige zoon – op een vakantie in Sint-Petersburg, volgens sommigen door een auto-ongeluk.

In de Britse pers werden de afgelopen dagen al sancties geopperd die Londen kan treffen tegen Moskou. Als de regering-May niet tevreden is met de Russische respons op haar vragen over de vermeende Russische rol bij de vergiftingig van ex-spion Skripal, kan ze bijvoorbeeld: In het VK gestationeerde Russische diplomaten uitzetten. Dreigen met een boycot van het WK Voetbal dat deze zomer in Rusland plaatsvindt. Terugslaan met cyberaanvallen op Russische websites. Pleiten voor meer internationale sancties tegen Moskou. Intrekking van de licentie voor Russia Today. Toezichthouder Oxfam zou hier wel voor voelen, net als een groep Lagerhuisleden. Kapitaal bevriezen van aan Poetin gelieerde oligarchen in het VK, al raakt ze dan ook de eigen economie.

Mogelijk hebben zijn kinderen de Russische diensten op het spoor gezet van Skripal. En mogelijk hadden ze ook goede reden om hem te liquideren: volgens Britse media bleef Skripal de Britse geheime dienst MI6 adviseren over zijn voormalige werkgever, de GROe.

De aanslag op Skripal lijkt in een patroon te passen van moord en doodslag op Britse bodem: de moord in 2006 op voormalig FSB-agent Aleksandr Litvinenko door het toedienen van polonium, een zeldzame radioactieve stof. De vraagtekens rond het overlijden van de Russische oligarch Boris Berezovski in 2013. Het plotselinge overlijden van de zakenman Aleksandr Perepelitjsny, een belangrijke getuige in de Magnitsky-zaak, die in 2012 overleed aan een hartstilstand tijdens een rondje joggen.

Dinsdag kwam daar nog een zaak bij, toen bekend werd dat de Russische balling Nikolaj Gloesjkov dood was aangetroffen in zijn Londense flat. Gloejskov (68), een vertrouweling van Berezovski, was in Rusland veroordeeld voor fraude rond de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot, maar had politiek asiel gekregen in het Verenigd Koninkrijk. De Russische krant Kommersant meldde dinsdag dat er sporen van wurging waren aangetroffen. Of het gaat om moord of zelfmoord is nog niet bekend, de politie onderzoekt de zaak. Voer voor spionageromans: een serie afrekeningen in opdracht van Moskou?

Tijdens een item over de zaak-Skripal maakte een Russische nieuwslezer vorige week een curieuze opmerking. „Ik wens niemand dood”, zo zei presentator Kirill Klejmjonov, „maar ik heb een waarschuwing: verrader is één van de gevaarlijkste beroepen ter wereld.”