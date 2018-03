Emile Roemer (SP) interim-burgemeester Heerlen

Emile Roemer wordt waarnemend burgemeester in Heerlen. De SP’er, die in december opstapte als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, maakt dinsdagavond al kennis met de gemeenteraad. Dat meldt de Limburgse zender L1.

Roemer volgt tijdelijk Ralf Krewinkel (PvdA) op, die vanwege een zieke zoon afwezig is. Hij is de eerste SP’er die de ambtsketting omgehangen krijgt. De partij was altijd tegen benoemde burgemeesters, omdat die besluiten in “achterkamertjes” genomen worden.

Nieuwe burgervader voor verkiezingen

De Limburgse gouverneur Theo Bovens wilde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een interim-burgemeester hebben in Heerlen. De SP is met elf zetels in de gemeenteraad verreweg de grootste partij van Heerlen. De socialisten leveren er al heel lang wethouders. Een ervan was Riet de Wit, echtgenote van Jan, die jarenlang voor de SP in de Tweede Kamer zat. Ook de huidige partijvoorzitter Ron Meyer komt uit Heerlen en is daar gemeenteraadslid.

Het is niet de eerste keer dat Roemer zich inzet in gemeentepolitiek. Van 1994 tot 2002 was hij raadslid in Boxmeer. Daarna werd hij wethouder van financiën in die stad.

Roemer trad afgelopen december af als fractievoorzitter van de SP. Hij werd opgevolgd door Lilian Marijnissen.