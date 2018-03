Duizenden Ethiopiërs vluchten naar Kenia

Duizenden Ethiopiërs zijn de afgelopen dagen naar Kenia gevlucht nadat het Ethiopische leger vorig weekend “per ongeluk” negen burgers neerschoot en twaalf verwondde in de plaats Moyale. De militaire acties waren volgens het leger gericht tegen een militantengroepering, zo meldt persbureau Reuters.

De regering in Addis Ababa kondigde afgelopen zondag aan dat er militairen naar de Oromo-regio zijn gestuurd. Het offensief was gericht tegen het Oromo Liberation Front (OLF), een afscheidingsbeweging die vanuit Kenia het land zou zijn binnengetrokken. De Ethiopische regering heeft het OLF als een terroristische groepering aangemerkt.

Daarop zijn volgens het Keniaanse Rode Kruis tot nu toe ten minste tweeduizend Ethiopiërs de grens overgestoken. Vijftigduizend anderen zouden nog op weg zijn naar Kenia. Zij worden opgevangen in het Keniaanse gedeelte van Moyale, een plaats die zowel in Ethiopië als Kenia ligt. De legerleiding stelt dat in de nasleep van het schietincident van vijf militairen het wapen is afgenomen en dat hun handelen wordt onderzocht.

Noodtoestand

In Ethiopië werd een maand geleden de noodtoestand uitgeroepen nadat premier Hailemariam Desalegn zijn aftreden aankondigde in een poging om de weg vrij te maken voor hervormingen. Er is nog geen opvolger aangewezen. Een aankondiging daarover wordt voor het eind van deze maand verwacht.

De afgelopen jaren zijn er veel conflicten geweest tussen de Oromo-regio en naburige Somalische regio’s. Volgens persbureau Bloomberg hebben daarbij honderden mensen de dood gevonden, terwijl meer dan 900.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Het vinden van een oplossing voor dit geweld vormt een van de grootste uitdagingen voor de nieuwe Ethiopische premier.