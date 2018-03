Doodstraf geëist tegen schutter school Florida

De openbaar aanklager in Florida zal de doodstraf eisen tegen Nikolas Cruz, de oud-leerling die vorige maand zeventien mensen doodschoot op een middelbare school in Parkland. Dat blijkt uit stukken die dinsdag bij de rechter zijn ingediend, meldt persbureau Reuters. Woensdag vindt een hoorzitting plaats in de zaak.

Cruz opende in februari het vuur met een semi-automatisch AR-15-geweer, waarbij veertien studenten en drie schoolmedewerkers overleden. De 19-jarige man wordt zeventien aanklachten van moord met voorbedachten rade ten laste gelegd, alsook nog eens zeventien aanklachten van poging tot moord.

De openbaar aanklager noemde enkele redenen voor het eisen van de hoogst mogelijke straf. In de documenten staat dat Cruz “bewust een hoog risico op overlijden creëerde” voor veel mensen en dat de schietpartij “uitzonderlijk wreed” was en werd uitgevoerd op een “kille, gecalculeerde en voorbereide manier”.

Verdediging wil eis van tafel

De advocaten van Cruz gaven eerder aan dat hun cliënt bereid is schuld te bekennen, mits de doodstraf niet geëist wordt. De verdediging herhaalde dit voorstel dinsdag nadat de openbaar aanklager toch met deze eis kwam. Als justitie Cruz tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating wil veroordelen, is de schutter wel bereid om schuld te betuigen.

Mocht de openbaar aanklager woensdag toch de doodstraf eisen, dan zal Cruz woensdag zwijgen als hem wordt gevraagd of hij schuldig of onschuldig is aan de aantijgingen.

De schietpartij in Florida was de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook basisschool in Newtown, Connecticut, in 2012. Daarbij werden twintig kinderen en zes volwassenen doodgeschoten.