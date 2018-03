Architect Richard Meier beschuldigd van seksueel wangedrag

Vijf vrouwen zeggen slachtoffer geworden te zijn van seksueel ongewenst gedrag van de beroemde architect Richard Meier (83). The New York Times (NYT) schrijft dinsdag over de voorvallen die plaatsvonden tussen de jaren 80 en 2009. Meier ontwierp ook in Nederland twee gebouwen: het stadhuis en annex bibliotheek in Den Haag en het hoofdkantoor van het voormalige bedrijf KNP in Hilversum.

Meier won in 1984 de prestigieuze Pritzker Prize. Rond die periode viel hij Carol Vena-Mondt lastig, meldt de NYT. Zij werkte destijds als meubelontwerper, maar was niet bij Meier in dienst.

Machtsmisbruik

Na afloop van een etentje in zijn woning zou hij gepoogd hebben haar te zoenen. Toen zij daaraan probeerde te ontkomen, greep hij haar van achteren vast en sleepte haar mee naar een slaapkamer. Pas toen hij haar op bed bovenop haar was geklommen, wist ze te ontkomen, aldus de inmiddels 70-jarige Vena-Mondt in de krant. Ze heeft er uit angst nooit melding van gemaakt:

“Ik wilde hem niet beledigen. [...] Zo was de tijd waarin ik ben opgegroeid.”

De andere zaken zijn van recentere data. Begin jaren 2000 liep hij met ontblote penis door zijn woning in aanwezigheid van een medewerkster die daar voor haar werk moest zijn. Hij vroeg haar of ze zijn sauna wilde uitproberen. In 2003 zat Meier ongewenst op een bedrijfsfeestje aan een vrouw van 26. In 2009 vroeg hij een assistent van 24 zich uit te kleden en liet hij zijn penis zien aan een vrouw van 22.

De verhalen van de vrouwen die worden aangehaald in het stuk van de NYT waren tot nog toe onder het tapijt geschoven. Sommigen wilden niets zeggen uit angst voor de gevolgen. Een van hen schikte voor een bedrag van 150.000 dollar (121.000 euro) op voorwaarde dat ze er het zwijgen toe zou doen.