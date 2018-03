Advocaat van Klaas Otto wraakt de rechtbank

De advocaat van No Surrender-oprichter Klaas Otto heeft de rechtbank gewraakt nadat die een verzoek om de zaak op te schorten had afgewezen. Raadsman Louis de Leon heeft zijn twijfels over de onafhankelijkheid van de rechters, zei hij dinsdag volgens ANP. De Leon denkt dat Otto niet in staat is om terecht te staan omdat hij depressief geworden is van zijn strenge gevangenisregime.

Klaas Otto staat terecht voor witwassen, valsheid in geschrifte, bedreiging, afpersing, brandstichting en het gooien van een granaat. Hij zit vast in Vught en wordt berecht in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Volgens zijn advocaat wordt hij in detentie meerdere keren per dag streng gecontroleerd, waarbij hij zich moet uitkleden en soms anaal gevisiteerd wordt. Zijn behandeling is inhumaan en onnodig vernederend, zei De Leon vrijdag in de rechtszaal. Hij zou daardoor aan een post-traumatisch stress-syndroom lijden en geestelijk niet meer goed kunnen functioneren. Een psychiater heeft dat onlangs vastgesteld, zei De Leon.

De rechtbank wilde voor zij een beslissing zou nemen zelf door een andere psychiater laten onderzoeken of Otto inderdaad niet in staat was om terecht te staan. Die psychiater zag volgens ANP geen reden om de zaak stil te leggen, waarna de rechtbank besloot het verzoek van De Leon af te wijzen.

Het wrakingsverzoek van De Leon wordt voorgelegd aan drie rechters van de rechtbank Rotterdam die niet bij de zaak betrokken zijn. Uitspraak volgt normaal gesproken binnen uiterlijk twee weken.