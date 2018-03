Black Panther haalt al meer dan 1 miljard dollar op

De film Black Panther, van veel kanten geprezen als een voorbeeld wegens zijn overwegend zwarte groep acteurs en zijn zwarte regisseur, heeft nog geen maand na zijn première al meer dan 1 miljard dollar (812 miljoen euro) opgeleverd, zo heeft Marvel Studios, eigendom van Disney, bekendgemaakt. Volgens filmwebsite IMDb hebben 32 films eerder meer dan een miljard dollar opgehaald. Het verhaal speelt in het fictieve Afrikaans land Wakanda, waar acteur Chadwick Boseman misdadigers bestrijdt met de meest geavanceerde technologie. De regie is in handen van Ryan Coogler. Filmdeskundigen hebben vaak gezegd dat ‘zwarte films’ het buiten de Verenigde Staten niet goed doen. Maar ook in Canada en de meeste Europese landen is de film volgens Marvel een commercieel succes. (BBC)