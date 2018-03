Commissie moet vuurwapengeweld scholen VS onderzoeken

Het Witte Huis heeft een voorstel gedaan om wapengeweld op scholen tegen te gaan, zonder wapenwetgeving zelf direct aan te scherpen. In tegenstelling tot wat president Donald Trump eerder suggereerde, zal de leeftijd voor de aankoop van semi-automatische vuurwapens niet verhoogd worden van 18 naar 21 jaar. Wel wil de president staten financieel steun bieden voor het bewapenen en trainen van docenten, en moet de achtergrondscontrole bij de aankoop van wapens beter geregeld worden op federaal niveau.

Ook stelt Trump een commissie aan onder leiding van minister Betsy DeVos van Onderwijs die moet gaan kijken naar de veiligheid op scholen. Zij zal wel een mogelijke leeftijdsverhoging onderzoeken. DeVos noemde het voorstel "een pragmatisch plan om de veiligheid op scholen te verbeteren", schrijft The Washington Post.

Vorige maand kwamen in Florida 17 mensen om het leven toen een 19-jarige man met een semi-automatische AR-15 zijn voormalige school inliep en het vuur opende. Net zoals na eerdere zogeheten mass shootings riepen de Democraten op tot striktere wapenwetgeving.

Tijdens een bespreking met Republikeinen en Democraten leek het er kort op dat Trump hierin gedeeltelijk mee zou gaan en bereid was om de minimumleeftijd te verhogen. Na een vergadering met de belangrijke wapenlobbygroep National Rifle Association (NRA) werd snel duidelijk dat de president hier toch vanaf zou zien. De Democratische leider in het Congres Chuck Schumer heeft op Twitter kritisch gereageerd op het huidige voorstel van Trump.

.@WhiteHouse has taken tiny baby steps designed not to upset @NRA when the #gunviolence epidemic demands giant steps be taken. @SenateDems will push to go further: passing universal #backgroundchecks, actual fed legislation on protection orders & a debate on #AssaultWeaponsBan.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 12, 2018