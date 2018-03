Soler achterhaalt Yates in slotetappe van Parijs-Nice

De Spaanse wielrenner Marc Soler heeft zondag de rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. In de achtste etappe, met start en finish in Nice, pakte de renner van Movistar net genoeg tijdwinst op Simon Yates om de leiderstrui van de Brit over te nemen. De slotrit werd gewonnen door Solers landgenoot David de la Cruz. In het eindklassement was het verschil tussen Soler en Yates slechts vier seconden. De Spanjaard Gorka Izagirre werd derde. Solers eindzege was de beloning voor een moedige aanval. Onder barre weersomstandigheden ging hij in de achtervolging op de eerder ontsnapte De la Cruz en Omar Fraile, eveneens een Spanjaard. Soler had onderweg al bonificatieseconden gepakt. „Daarna heb ik de aanval gekozen, een plan dat we voor de rit al bedacht hadden. Het is een droom om Parijs-Nice te winnen en mezelf terug te zien op een erelijst met zulke goede renners.” (ANP)