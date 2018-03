Eindzege Super-G voor Noor Jansrud

De Noorse skiër Kjetil Jansrud heeft zich zondag verzekerd van de eindzege in de wereldbeker op de Super-G. De 32-jarigeJansrud, die in februari tijdens de Winterspelen in Pyeongchang nog zilver behaalde op de afdaling en brons op de Super-G, won de voorlaatste race in Kvitfjell (Noorwegen). De Noor is al voor het slotweekeinde zeker van de eindzege. Zijn naaste belager, de Oostenrijker Hannes Reichelt, kan hem niet meer passeren. Jansrud, olympisch kampioen op de Super-G in 2014, hield tijdens de wedstrijd in Kvitfjell de Zwitser Beat Feuz en de Fransman Brice Roger achter zich. Jansrud klom in het klassement van de algemene wereldbeker, waarin de Oostenrijker Marcel Hirscher al zeker is van de eindoverwinning, naar de derde plaats. (ANP)