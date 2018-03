VVD-Kamerlid Van Haga maakte Haarlemse partijgenoot uit voor NSB’er

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (VVD) heeft in de strijd rond zijn opvolging als fractievoorzitter in Haarlem een partijgenoot uitgemaakt voor „NSB’er”. Hij dichtte fractiegenoot Anne Sterenberg die kwalificatie eind oktober toe nadat er een positief artikel over haar in het Haarlems Dagblad was verschenen. Van Haga verdacht haar van het lekken van interne kwesties naar de lokale krant en uitte zijn woede in een appgroep ‘VVD Campagneteam’, waarvan NRC een gedeeltelijke kopie in bezit heeft.

Van Haga is op dit moment onderworpen aan een onderzoek van de integriteitscommissie van de VVD. Naast Kamerlid is hij vastgoedondernemer, met meer dan honderd panden in vooral Amsterdam en Haarlem. Vorig jaar bleken door hem verhuurde woningen niet te voldoen aan de verhuurregels in Amsterdam.

Van Haga was vorig jaar nummer 41 op de kandidatenlijst van de VVD en werd na de kabinetsformatie in oktober lid van de Tweede Kamer. Bij zijn vertrek als fractievoorzitter in Haarlem brak daar een richtingenstrijd uit. Van Haga’s gedroomde vervanger legde het daarin af tegen Sterenberg. Toen Van Haga in de VVD-appgroep werd aangesproken op zijn taalgebruik, bood hij zijn excuses aan. „In plaats van dat woord had ik iets moeten zeggen als ‘verrader’, ‘farizeeër’ of ‘nestbevuiler’.”

De wijze waarop Van Haga zich uit is herkenbaar voor politici die in Haarlem met hem gewerkt hebben, zo vertellen ze in NRC.

Profiel Van Haga pagina 6-7