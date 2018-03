Voorzitter met pistool is eigenlijk ‘een heel lieve man’

Eigenlijk is het „een heel lieve man”, Zo herinnert voetbalcoach Huub Stevens zich Ivan Ignatsjev Savvidis. De voorzitter van PAOK Saloniki die afgelopen zondag tijdens de laatste minuten van de Griekse topper tussen zijn club en AEK Athene omgeven door lijfwachten het veld op liep met een pistool. Stevens was in het seizoen 2013-2014 trainer van de club uit Thessaloniki.

In de topper tussen de nummer twee PAOK en koploper AEK bleef het dit weekeinde lang 0-0. Tot in de 89ste minuut PAOK-verdediger Fernando Varela de thuisploeg op voorsprong zette. Maar scheidsrechter Georgio Kominis keurde het doelpunt af vanwege buitenspel. Tot woede van voorzitter Savvidis dus. Die stormde het veld op om verhaal te halen bij de leidsman, een pistool duidelijk zichtbaar in zijn holster.

Scheidsrechter Kominis legde het spel stil en vluchtte de catacomben in. Twee uur later bleek hij binnen van mening te zijn veranderd: 1-0 PAOK. Tot onvrede van de AEK-spelers, die weigerden om de wedstrijd verder te spelen.

Arrestatiebevel

„Dit vraagt om buitengewone maatregelen”, vindt de Griekse minister van sport Georgios Vassiliadis. De politie heeft inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd voor voorzitter Savvidis.

De 58-jarige bestuurder kocht in 2012 de schulden van PAOK Saloniki af en werd voorzitter en eigenaar. Savvidis is van Grieks-Russische komaf en wordt gerekend tot de rijkste Russen ter wereld. Zijn vermogen bouwde hij op als aandeelhouder en directeur van Donskoj Tabak, de grootste tabaksproducent van Rusland. In 2003 werd hij verkozen tot lid van het Russische parlement voor de partij van de huidige president Vladimir Poetin.

„Savvidis was zeer betrokken bij de club”, zegt Huub Stevens. Om de wedstrijden heen werd de trainer benaderd door zijn voorzitter. „Dan vertelde hij dat ik een bepaalde speler moest opstellen. Maar uiteindelijk respecteerde hij wel dat ik de opstelling maakte.”

Verstandsverbijstering

Stevens denkt dat de actie van Savvidis voortkwam uit een vlaag van verstandsverbijstering. „Hij heeft moeite met zijn emoties. Ik heb hem ook wel heel kwaad gezien na een wedstrijd. Het is een winnaar.”

Ook Aad de Mos was kortstondig actief als trainer in de Griekse competitie, bij Kavala. „Bij PAOK was het de grootste chaos. Die supporters zijn waanzinnig.” Ook De Mos maakte mee dat de voorzitter het veld opliep tijdens een wedstrijd. „Die kwam zo van de tribune naar beneden en liet het spel stilleggen omdat hij het veld te slecht vond.” De wedstrijd werd daarop gestaakt en de volgende dag opnieuw gespeeld.

Inmiddels is de Griekse voetbalcompetitie voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat is geen primeur, want ook in 2015 en 2016 werd de competitie tijdelijk onderbroken wegens ongeregeldheden. Maar volgens De Mos maakt het niet uit hoelang de competitie wordt stilgelegd. Hij verwacht niet dat dat leidt tot een verandering van de mentaliteit in het Griekse voetbal. „Het zit ingebakken in de cultuur, dat krijg je er niet zomaar uit”, aldus De Mos.

De tuchtcommissie van de Griekse voetbalbond moet beslissen wat er met het restant van de wedstrijd PAOK - AEK gaat gebeuren.