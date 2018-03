Astrid Holleeder heeft ‘zeer belastende opname’ over Dino S.

Astrid Holleeder heeft een naar eigen zeggen zeer belastende opname van een gesprek dat zij heeft gehad met haar broer over Dino S. Dat bleek maandagochtend bij het eerste openbare getuigenverhoor van Astrid Holleeder.

Dino S. is in een aanpalende zaak tot levenslang veroordeeld voor twee van de moorden die ook op de aanklacht tegen Holleeder staan. In het gesprek waarover het maandag ging, zouden Astrid en Willem Holleeder hebben gesproken over de gevolgen van de mogelijkheid dat S. zou gaan verklaren over Willem Holleeder. S. en Holleeder zijn een tijdlang met elkaar opgetrokken.

De geliquideerde vastgoedbaron en onderwereldbankier Willem Endstra presenteerde Holleeder en S. samen met een derde crimineel, Stanley Hillis, in 2003 aan de politie als het trio dat in die tijd de onderwereld bestierde.

Strontkar

Astrid Holleeder begon tijdens haar verhoor te huilen toen de nieuwe opname ter sprake kwam. “Hij weet nu dat het over is”, zei ze met stokkende stem op de vraag van de rechter waarom ze zo emotioneel was. Later legde ze uit dat ze precies wist waar ze aan begon toen ze besloot om tegen haar broer te gaan getuigen. “Ik wist dat ik een strontkar over me heen zou krijgen, maar ik heb niks te verbergen”, aldus Astrid. “Ik wist dat ik opnames nodig had. Anders blijft het zijn woord tegen het mijne.”

De verdediging van Willem Holleeder wil nu weten hoeveel opnames er precies zijn en hoe lang het Openbaar Ministerie die opnames al heeft. Eerder heeft Astrid onder ede verklaard dat ze alle opnames aan justitie had gegeven. Het verhaal dat ze de nieuwe opnames heeft gevonden bij een verhuizing, vindt zijn raadsman Sander Janssen ongeloofwaardig.

‘Liegende broer’

Al bij het begin van haar verhoor bleek dat Astrid nieuwe opnames heeft. Zo meldde ze dat erop te horen is dat haar broer liegt, bijvoorbeeld over zijn vriendschap met mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Het gaat over een boek dat misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink maakte over Cor van Hout. Daarover heeft Astrid gesproken met haar broer Willem. “Het steekt als je hoort hoe hij toen sprak over Cor, daar spreekt weinig vriendschap uit. Hij gierde van het lachen toen we spraken over de dood van Cor”, zei Astrid Holleeder eerder op de ochtend.

Ook heeft Astrid nog stukken gevonden van Peter R. de Vries. Het gaat om gespreksverslagen van de misdaadjournalist waaruit volgens Astrid Holleeder blijkt dat haar broer niet de waarheid heeft gesproken tijdens zijn verhoren in de strafzaak tot nu toe.

Astrid wordt deze maandag voor het eerst gehoord als getuige, bijna drie jaar na haar eerste interview in NRC. Ze was heel emotioneel toen het ging over haar zus Sonja en Cor van Hout, Sonja’s partner. De bedreiging aan het adres van Sonja en de kinderen die haar zus met Cor kreeg waren volgens Astrid de aanleiding voor haar getuigenis.

Astrid Holleeder stelt dat ze nog altijd een heel zwaar gemoed heeft en dat ze haar getuigenis ervaart als verraad. “Het kan haast niet erger dan verraden te worden door je zusjes. Als ik zou weten dat hij niks meer zou doen, zou ik hem nu meenemen”, aldus Astrid Holleeder. “Hij is ziek en het enige medicijn zijn die vier muren. Als je een hele lieve hond hebt die kinderen bijt, moet je kiezen”, aldus een emotionele Astrid Holleeder. Volgens rechtbanktekenaar Aloys Oosterwijk, die vlak bij Willem Holleeder zit in de zaal, is ook hij emotioneel. “Hij heeft een heel rood hoofd en zit, zo lijkt het, tegen het huilen aan”, aldus Oosterwijk.

Volg het getuigenverhoor

NRC-redacteur Jan Meeus volgt het getuigenverhoor van ‘Assie’ vanuit de rechtszaal.

Tweets door Jan Meeus

Kwade genius

Vanaf maandag komt Astrid Holleeder in de rechtbank aan het woord over haar broer Willem. Een tussenstand van de rechtszaak, in vier vragen.

NRC houdt een audiovisueel dossier bij over de zaak tegen Holleeder.