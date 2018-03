Vijf doden bij helikoptercrash New York

Bij een ongeluk met een helikopter in de Amerikaanse stad New York zijn zondagavond vijf van de zes inzittenden om het leven gekomen. Door motorpech stortte het toestel neer in de East River. De piloot wist zichzelf in veiligheid te brengen en kon na een korte behandeling het ziekenhuis verlaten, meldt persbureau Reuters.

De helikopter hoort bij een bedrijf dat rondvluchten voor toeristen organiseert boven New York. Amerikaanse media tonen beelden van het ongeluk en berichten dat de piloot in paniek hulp inriep via de boordradio. De helikopter viel op het water terwijl de wieken nog draaiden. Daarna sloeg hij om en kwam op zijn kop te liggen. De piloot werd opgepikt door een passerende sleepboot.

De hoofdcommissaris van de New Yorkse brandweer spreekt van een “grote tragedie”. Doordat de inzittenden stevig ingesnoerd zaten in de helikopter kostte het de brandweer veel tijd om ze uit het water te halen. Het gezonken toestel, een Eurocopter van het type AS350 van het tourbureau Liberty Helicopters, lag op vijftien meter diepte toen de reddingswerkers arriveerden.

Twee inzittenden overleden ter plekke, voor drie anderen kwam een behandeling in het ziekenhuis te laat. Volgens de politie was het water ongeveer 4,5 graden.

Er komen geregeld ongevallen voor bij helikoptervluchten in New York, die populair zijn onder toeristen. In 2009 kwam eenzelfde type helikopter, eveneens van Liberty Helicopters, in botsing met een klein vliegtuig. Onder de negen doden was een groep Italiaanse toeristen. In 2011 kwam een Britse vrouw om het leven toen een helikopter neerging in de Hudson.