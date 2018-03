Verdachte in beeld voor uploaden naaktbeelden

Een man uit het Friese Drachten wordt ervan verdacht beelden van naakte saunabezoekers op het internet te hebben gezet. De beelden, waarop onder andere oud-handbalsters van het Nederlands team naakt te zien zijn, werden op pornosites verspreid.

De verdachte is niet aangehouden. Waarom dit niet is gebeurd, wil de politie maandagavond niet zeggen. Mogelijk is er nog niet genoeg bewijs tegen de man, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie maandag. De politie heeft bij de verdachte meerdere digitale gegevensdragers in beslag genomen waarvan niet duidelijk is wat erop staat.

Uit het saunacomplex in Nederasselt waar de handbalsters zijn gefilmd, zijn inmiddels vier camera’s verwijderd waaronder een verborgen camera. Een van de in beslag genomen camera’s was geplaatst in de massageruimte. Het is nog onduidelijk door wie de camera’s zijn geplaatst en gehackt. De rol van de sauna-eigenaar en de medewerkers van het complex wordt nog onderzocht. De politie kan nog niet zeggen in welke periode de camera’s actief waren en hoeveel bezoekers van het saunacomplex in Nederasselt precies zijn gefilmd.

Steekproeven in sauna’s

De Autoriteit Persoonsgegevens berichtte zondag dat zij tussen de twintig en dertig meldingen binnen heeft gekregen van camera’s in Nederlandse sauna’s. In 2006 waarschuwde de privacywaakhond de saunabranche al voor de regelgeving op dit gebied. Filmen op plaatsen waar bezoekers ontbloot zijn, zoals in sauna’s en baden maar ook toiletten en kleedkamers, is verboden. De Autoriteit kondigde dit weekend aan steekproefsgewijs sauna’s te gaan onderzoeken op onrechtmatig cameragebruik.