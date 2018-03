Trump stelt eis aan EU voor vrijstelling importheffing

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag opnieuw zijn pijlen gericht op Europa bij het internationale geschil over zijn importheffingen op buitenlands staal en aluminium. De Europese Unie is er nog niet in geslaagd een vrijstelling te bedingen en moet zich volgens de president „opmaken voor heffingen” als ze niet bereid is haar eigen handelsbarrières te verlagen.

Trump sprak in Pennsylvania, tijdens een campagne voor een Republikeinse kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden bij tussentijdse verkiezingen. Hij bekritiseerde de EU om handelstarieven en andere barrières, zoals milieu-eisen, voor Amerikaanse exportproducten. Hij dreigde daarbij met heffingen voor auto’s van de Duitse producenten Mercedes-Benz en BMW.

Eerder op de dag daagde Trump via Twitter de EU uit om de VS tegemoet te komen, in ruil voor vrijstelling van de importheffingen. Europese landen behandelen de VS „erg slecht op het gebied van handel”, schreef hij. „Als zij hun gruwelijke barrières en tarieven voor producten uit de VS opgeven, laten wij de onze achterwege. Groot handelstekort. Zo niet, belasten wij auto’s enz. EERLIJK!”

De heffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium die Trump vorige week afkondigde, moeten deze maand ingaan. Voor enkele landen maakt het Witte Huis een uitzondering: buurlanden Canada en Mexico blijven buiten schot, terwijl onderhandelingen over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta worden gevoerd. Ook bondgenoot Australië komt in aanmerking te worden gespaard, liet Trump vrijdag weten na een telefoongesprek met premier Malcolm Turnbull.

De EU doet diplomatieke pogingen eveneens een vrijstelling te bedingen, maar is er nog niet in geslaagd die binnen te halen. Eurocommissaris Cecilia Malmström (Handel) verklaarde zaterdag in Brussel na besprekingen met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer dat ze nog „geen directe duidelijkheid heeft over de precieze procedure om een uitzondering te krijgen”. Verdere besprekingen worden komende week gehouden.

In een telefoongesprek hebben president Trump en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron „gesproken over alternatieve manieren om de zorgen van de Verenigde Staten weg te nemen”, liet het Witte Huis zaterdag weten.

Als er geen vrijstelling komt voor de Europese bondgenoten, dreigt de EU met vergeldingsmaatregelen, waaronder importheffingen op Amerikaanse producten ter waarde van 2,8 miljard euro, van spijkerbroeken tot motorfietsen. China heeft gewaarschuwd dat een handelsoorlog met de Verenigde Staten rampzalig kan uitpakken voor de wereldeconomie. De Chinese minister van Handel Zhong Shan zei zondag dat China geen handelsoorlog met de VS wil en daar ook niet toe zal aanzetten, meldt persbureau Reuters. „Er zijn geen winnaars bij een handelsoorlog”, aldus Zhong.

