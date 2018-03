Thuiskok. Herkansing

Terwijl het jongste telg van de Heel Holland Bakt-familie met een publicitair offensief bezig is voor zijn nieuwe kookboek over bakken (lees vooral het oprechte interview met Hans Spitsbaard in NRC van twee weken geleden even terug), moest ik denken aan een bakboek dat een paar maanden geleden net niet de publiciteit haalde, althans in NRC dan.

Het hartige bakboek, het vierde kookboek van de inaugurele winnaar van Heel Holland Bakt Rutger van den Broek, stond hoog op mijn lijst om besproken te worden. Zo hoog, dat ik in het archief heb gecheckt of ik er niet toch al eens een recensie over geschreven heb. Maar het is er niet van gekomen.

Tijd voor een herkansing. Want ik weet nog hoe opgetogen ik was toen ik las over een bakboek zonder zoete recepten. Geen taarten maar quiches, geen pepernoten maar kaasvlinders. Een spekkie voor mijn hartige bekkie. Van den Broek begint met basisrecepten, dan volgen kleine (bladerdeeg)hapjes en op het einde zijn er taarten gevuld met kazen en vlezen en andere volwaardige maaltijden zoals een beef wellington of een Turkse pizza. Van den Broek weet de verleiding te weerstaan zijn kookboek traditioneel af te sluiten met toetjes; het laatste recept is voor gehaktbroodjes.

De definitie van bakken heeft Van den Broek ruim opgevat: frituren is in dit boek ook bakken, waarmee hij zichzelf de gelegenheid geeft recepten voor beenhambitterballen en bavettekroketten op te schrijven. Een croque monsieur, zonder zelfgemaakt brood, moet even in de oven en hoort er daarom ook bij. Het strookt misschien niet helemaal bij het verwachtingspatroon van een bakboek, maar het creëert een grote variëteit onder de pakweg zestig recepten.

Toch blijft het lastig, bakken zonder zoetigheden. Je merkt het aan de pogingen van Van den Broek om van origine zoete gerechten een hartige twist te geven. Misschien zijn muffins met een vulling van blue stilton en peer wel hartstikke lekker, maar op het oog lijkt me dit het minst smakelijke recept van het boek. Dezelfde twijfel voel ik bij de hartige scones met kruidenkaas en de bacon-cheddar-wafels.

Deze drie recepten vallen echter uit de toon; er staan tientallen recepten tegenover die het bewijs leveren dat lekkere baksels echt niet alleen met zoetigheid worden gemaakt. Het wachten is op een hartige serie van Heel Holland Bakt.