Takagi wint wereldtitel, Wüst pakt twaalfde WK-medaille op rij

Eigenlijk was het op de eerste dag al gedaan: in het Olympisch Stadion stond geen maat op Miho Takagi. De Japanse sloeg vrijdag al keihard toe op de 500 meter en schreef een dag later ook de 1.500 meter op haar naam.

Ook Ireen Wüst, de uittredend kampioen, had geen schijn van kans tegen Takagi, die haar opmars in de schaatswereld bekroonde met haar eerste allroundtitel.

Wüst won sinds 2007 liefst zes allroundwereldtitels, de laatste een jaar geleden in Hamar. Zij stond op de afsluitende 5.000 meter, zaterdagmiddag, voor de opdracht een gat van bijna twaalf seconden te overbruggen met de 24-jarige Japanse, maar wist dat het een kansloze exercitie was onder de loodzware omstandigheden in de Amsterdamse buitenlucht. „De beste heeft gewonnen”, sprak de Brabantse, die genoegen moest nemen met het zilver.

Brons voor Van der Weijden

Het brons was voor Annouk van der Weijden, die na dit seizoen stopt. Het was haar eerste en laatste WK allround. Antoinette de Jong, de derde Nederlandse deelneemster, eindigde als vierde in het algemeen klassement. De Tsjechische Martina Sablikova, viervoudig wereldkampioen, werd zesde.

Voor Miho Takagi won nooit eerder een schaatser uit Azië – bij de mannen noch de vrouwen – een wereldtitel allround. Takagi, gecoacht door de Nederlander Johan de Wit, werd vorig jaar nog tweede achter Wüst. Bij de Winterspelen vorige maand in Zuid-Korea won Takagi goud op de ploegachtervolging, zilver op de 1.500 meter en brons op de 1.000 meter.

Met haar tweede plek in het eindklassement veroverde Wüst (31) voor de twaalfde keer op rij een medaille bij het WK allround (zes goud, vier zilver, twee brons). Daarmee is ze nu recordhoudster. De Duitse oudgediende Claudia Pechstein, die in Amsterdam dertiende werd, bleef op elf WK-medailles staan.