Ieren heersen

Het rugbyteam van Ierland heeft zich in de voorlaatste speelronde van het jaarlijkse zeslandentoernooi verzekerd van de eindzege. ‘The men in green’ wonnen zaterdag in Dublin met 22-8 van Schotland, terwijl even later in Parijs de Engelse rugbyers onderuit gingen tegen Frankrijk (22-16). Ierland, dat tot nu toe alle vier zijn wedstrijden won, is niet meer te achterhalen. Het is de derde keer in vijf jaar dat de Ieren de sterksten zijn in het toernooi waaraan naast de genoemde landen ook Wales en Italië meedoen. De Ierse rugbyers rest in de ‘Six Nations’ nog een uitdaging: de grand slam, vijf gewonnen wedstrijden. Op 17 maart, St. Patrick’s Day, treffen de Ieren de Engelsen op Twickenham. Winst op de aartsvijand in het legendarische rugbystadion op de nationale Ierse feestdag, zou een droom zijn die uitkomt.