Rotterdam krijgt museum voor landverhuizers in Fenixloodsen

Na Antwerpen, Hamburg en Bremerhaven krijgt ook Rotterdam een plek waar de miljoenen landverhuizers die vandaar vertrokken, zullen worden herdacht. Ook hier gaat het om een historische plek: de Fenixloodsen op Katendrecht. Katendrecht en de Wilhelminapier in Rotterdam ontwikkelden zich vanaf 1872 tot dé locaties van waaruit miljoenen mensen de Oude Wereld verlieten. Ze gingen op zoek naar een beter leven, in de eerste plaats via Ellis Island in New York.

Het nieuwe museum is mogelijk dankzij stichting Droom en Daad, een vorig jaar door de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm opgericht vermogensfonds. Droom en Daad staat onder leiding van voormalig directeur van het Rijksmuseum en Rotterdammer Wim Pijbes.

De afgelopen tijd heeft de stichting de andere, soortgelijke musea bezocht, inclusief het Ellis Island Immigration Museum en het Tenement Museum op de Lower East Side. Ellis Island is partner geworden van het project, dat verder bestaat uit een samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam, Maritiem Museum, Museum Rotterdam, Nederlands Fotomuseum en het Wereldmuseum.

Archieffoto van de Fenixloodsen op Katendrecht. Foto Stichting Droom en Daad

Verbouwing

Bedoeling is om de eerste verdieping van Fenixloods II in te richten als ‘permanente presentatie’. De Fenixloods van architect C.N. van Goor werd in 1923 in gebruik genomen als grootste loods ter wereld en diende voor de op- en overslag van goederen. De loods werd in 1944 opgeblazen door de Duitse bezetter en vanaf 1950 herbouwd als twee afzonderlijke gebouwen, Fenixloods I en II. Toen kregen de gebouwen ook hun huidige naam, naar de feniks die uit zijn as herrijst. De eerste verdieping van Fenixloods II, de plek van het nieuwe museum, beslaat zo’n 4.500 vierkante meter.

De verbouwing van het historische havengebouw zal een aantal jaren in beslag nemen, bedoeling is dat het museum opent in 2023. Zelf wil Pijbes de straks verbouwde Fenixloods II „geen museum noemen”, zegt hij. „Een museum heeft een collectie en conservatoren. Die krijgen wij niet. Het zal hier gaan om het meebeleven van een universeel verhaal: mensen die hun hele hebben en houden in een koffer stopten om een nieuw leven op te bouwen.”

De precieze plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar zeker is al wel dat de zaal niet zal worden gevuld met historische foto’s, objecten en vitrines. Pijbes: „We willen de landverhuizers een gezicht geven door hun emotie op je over te brengen. Misschien dat als je straks binnenkomt, je een zee op je af ziet komen rollen, of dat zich in de verte een horizon ontvouwt. Je krijgt een boarding pass en je gaat het avontuur aan, vol onzekerheden over wat je te wachten staat. Het gaat ons om die indringende sensatie van het landverhuizen.”

Uitzichtpunt

In de plannen van Droom en Daad krijgt het dak voor de Fenixloods II een vrij toegankelijk uitzichtpunt, met uitzicht op de Maas, op Katendrecht en op Rotterdam. Pijbes: „De plek met het uitzicht over het water is al zo evocatief, dat het bijna banaal zou zijn om het gevoel van landverhuizen op te roepen met foto’s. Ik zou bijna zeggen: the journey is the destination.”

De benedenverdieping van Fenix II zal ruimte bieden aan culturele voorzieningen, creatieve bedrijven en horeca. Dat is ook nu al het geval. In de naastgelegen Fenixloods I worden zo’n tweehonderd appartementen gerealiseerd.

Aankoop en ontwikkeling van de Fenixloods II is het grootste project van Droom en Daad tot nu toe. Vorige maand werd bekend dat Rotterdam dankzij Droom en Daad een jaarlijks choreografieconcours krijgt, waarvan de hoofdprijs 100.000 euro bedraagt. Van dat geld krijgt de winnaar de gelegenheid een eigen, volwaardige choreografie te maken.