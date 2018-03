Politie start zoektocht naar sinds 1974 vermiste vrienden

In het Brabantse Liessel is een gespecialiseerd team van de politie bezig met een zoekactie naar twee mannen die sinds 1974 worden vermist. Maandag zoekt een sonarboot op de bodem van de plas De Brink naar de auto van de twee vrienden.

Na een avond stappen vertrokken Piet Hölskens en Hans Martens op 16 maart 1974 uit een kroeg in het nabijgelegen Deurne, waarna zij niet meer werden gezien. De vermissing werd nooit opgelost. Ook de auto waarin de twee zaten werd nooit gevonden. Naast een aantal politieonderzoeken is de familie van de twee vrienden al die jaren blijven zoeken, onder meer met de hulp van een paragnost en een privédetectivebureau.

De politie gaat ervan uit dat de twee zijn omgekomen bij een misdrijf, maar tot een veroordeling zal de zoektocht niet meer leiden: de zaak is inmiddels verjaard. Omdat de familie toch wil weten wat er met hun geliefden is gebeurd, werkt de politie mee aan het onderzoek. “Een vermissing verjaart immers niet”, aldus een politiewoordvoerder.

Dader in beeld

In 2012 leidde een tip aan de Criminele Inlichtingeneenheid van de politie tot hervatting van het onderzoek, waardoor de mogelijke dader in beeld kwam. Gesprekken leverden niets op, net als een verzoek om een DNA-onderzoek. Desondanks ging de familie samen met recherchebureau Centaur verder met het onderzoek, op zoek naar nieuwe aanknopingspunten.

Met succes: in 2017 kwam uit nieuwe informatie naar voren dat de twee te water zouden zijn geraakt bij de plas in Liessel. Volgens de politiewoordvoerder is daar nooit gezocht. Of de informatie juist is en het autowrak op de bodem van de plas ligt, zal later maandag blijken.

De zoektocht op het water staat op het punt van beginnen. In de loop van de middag verwachten we duidelijkheid. pic.twitter.com/GIxMqH9KZr — Politie Oost-Brabant (@politieob) March 12, 2018

De plaats waar wordt gezocht: