NRC checkt: ‘Piloten verdienen meer dan een minister’

De aanleiding

Tijdens de staking van vliegers van Transavia, vier weken geleden, publiceerde De Telegraaf een artikel over het onbegrip van reizigers wier voorjaarsvakantie werd verpest. Daarin werd piloten een gebrek aan realiteitszin verweten, door anonieme vliegers en reisorganisaties. De verslaggevers schreven: „Piloten verdienen ondertussen nog altijd meer dan een minister.” We checken die bewering.

Waar is het op gebaseerd?

De verslaggevers geven geen bron voor hun stelling in de krant van 19 februari. Dat deed de krant ook niet in een eerder artikel, van 3 februari, over de staking, waarin eveneens werd gesteld: „Een vlieger verdient (fors) meer dan een minister.” Hebben zij wellicht het salarisoverzicht 2017 van Elsevier-Berenschot gelezen? Daar staat dat een „piloot Boeing 747” minimaal 175.500 euro verdient en maximaal 272.500 euro. Een minister verdient in Nederland dit jaar, volgens de rijksoverheid, 159.489 euro, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daarnaast, bepaalt het Voorzieningenbesluit, heeft een minister recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen.

En, klopt het?

Een FNV-woordvoerder zegt: „Ja, er zijn zeker piloten die meer dan een minister verdienen.” Luchtvaartmaatschappijen zijn niet scheutig met informatie over de salarissen van vliegers. Transavia „kan geen antwoord geven” op vragen. Gelukkig is er de vorige Transavia-cao. Daaruit valt af te leiden dat een gezagvoerder, met veel ervaring en vliegend op de grootste toestellen, tot 168.000 euro per jaar kan verdienen, en een co-piloot, oftewel de first officer, ongeveer 96.000 euro. We raadplegen verder de KLM Flight Academy. Die stelt: „Het startsalaris van een verkeersvlieger ligt doorgaans tussen 27.000 euro en 45.000 bruto per jaar. Dit salaris kan relatief snel oplopen tot bedragen van 100.000 euro en meer. Eindsalarissen van 175.000 euro en meer zijn bij de grote luchtvaartmaatschappijen geen uitzondering.” Via via weten we de salarissen van vliegers bij KLM te achterhalen. Daar wordt doorgaans het beste betaald. De luchtvaartmaatschappij telt ongeveer 2.800 piloten. Ongeveer 700 van hen zijn gezagvoerder op intercontinentale vluchten. Zij verdienen in hun laatste jaren maximaal ongeveer 275.000 euro per jaar. Er zijn ook nog ongeveer 350 gezagvoerders op Europese vluchten. Die verdienen maximaal 200.000 euro. Beginnende vliegers, die nog niet klaar zijn met hun opleiding bij de luchtvaartmaatschappij, verdienen 33.000 euro per jaar. Wie vervolgens als afgestudeerd officer begint, verdient ongeveer 70.000 per jaar. Het lijkt er dus op dat sommige vliegers meer salaris krijgen dan een minister, andere niet. Maar de groep vliegers die méér verdient dan een minister is behoorlijk klein, stelt pilotenvereniging VNV. „Het gaat om een kleine groep die tegen het pensioen aan zit”, zegt Arthur van den Hudding, voorzitter van de VNV. Een gezagvoerder bij luchtvaatmaatschappijen als easyJet of Ryanair verdient 100.000 euro tot 135.000 euro per jaar, afhankelijk van het aantal uren dat hij vliegt. „Maar de meeste vliegers verdienen fors minder.” Een co-piloot van deze luchtvaatmaatschappijen verdient ongeveer de helft, en beginnende co-piloten doen het voor 40.000 tot 50.000 euro. Bovendien hebben de vliegers een studieschuld van gemiddeld anderhalf tot twee ton , die ze volgens de VNV tegen „minimaal 5 procent rente” moeten terugbetalen.

Conclusie

Alleen zeer ervaren vliegers, die gezagvoerder zijn op intercontinentale vluchten met grote toestellen, halen een ministerssalaris, zelfs véél meer dan dat. Maar een grote meerderheid van de vliegers haalt dat niet. We beoordelen de stelling daarom als grotendeels onwaar.

