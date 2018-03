Ik meld het Pensioenfonds Medisch Specialisten dat mijn oude tante van 96 overleden is. Prompt krijg ik een brief waarin ze niet alleen hun medeleven betuigen, maar me ook erop wijzen hoe ik een formulier kan downloaden om een uitkering aan te vragen voor haar minderjarige kinderen.

Zouden ze daar niet weten dat vrouwen boven de 78 jaar alleen in de Bijbel kunnen bevallen?

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl