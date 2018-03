Opnieuw goud voor paralympische snowboardster Mentel

Snowboardster Bibian Mentel heeft maandag opnieuw goud gewonnen op de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. In de finale versloeg ze Lisa Bunschoten, die met de zilveren plak naar huis gaat. De Nederlander Chris Vos greep bij de mannen naast de gouden plak.

De twee Nederlandse snowboardsters gingen gelijk op totdat Bunschoten bij een inhaalmanoeuvre ten val kwam. Mentel werd daarbij meegenomen maar stond sneller weer overeind. Na een korte aarzeling en een blik achterom ging ze verder en kwam als eerste over de lijn.

Vier jaar geleden werd Mentel ook al paralympisch kampioen in Sotsji. De 45-jarige snowboardster uit Loosdrecht onderging vorig jaar nog operaties tegen kanker, waarover ze haar tweede boek schreef. Dit jaar droeg ze de vlag bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen.

Mentel werd zes keer Nederlands kampioen op de halfpipe en de snowboardcross. Sinds 1999 vecht ze tegen een zeldzame vorm van botkanker en de topsporter moest haar rechteronderbeen laten amputeren om uitzaaiingen te voorkomen.

Zilver voor Chris Vos

De Nederlandse snowboardsters konden drie plakken winnen, maar Renske van Beek verloor in de kleine finale van de Spaanse Astrid Fina Paredes die het brons pakte. Bij de mannen kwam de 20-jarige Vos in de finale vroeg ten val en was daarom geen partij voor de Amerikaan Mike Schultz.

Correctie (12 maart 2018): De achternaam van Mike Schultz werd in een eerdere versie van dit stuk geschreven als Schulz. Dit is hierboven aangepast.