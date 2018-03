Nigeria wil onderhandelen over vrijlating schoolmeisjes

De Nigeriaanse regering wil onderhandelen met terreurgroep Boko Haram over de vrijlating van 110 ontvoerde schoolmeisjes. De autoriteiten verkiezen een vreedzame aanpak boven de inzet van het leger, meldt persbureau Reuters maandag op basis van een verklaring van de regering.

Volgens het persbericht probeert de overheid er samen met internationale organisaties en onderhandelaars voor te zorgen dat de meisjes ongedeerd vrij komen. Die methode is eerder al succesvol gebleken.

Strijders bestormden meisjesschool

De meisjes worden sinds 19 februari vermist. Strijders van Boko Haram vielen toen al schietend binnen in het dorp Dapchi, in het noorden van het land. Ze bestormden een plaatselijke meisjesschool. Daarop ontstond chaos: veel docenten en leerlingen vluchtten de jungle in en berichten over 76 meisjes die weer waren bevrijd, bleken niet te kloppen. Pas een week later maakte het ministerie van Informatie bekend dat er in totaal 110 meisjes waren ontvoerd.

Boko Haram - ‘Westers onderwijs is onrein’ - heeft al vaker grootschalige aanvallen uitgevoerd op scholen. De beruchtste kidnapping vond plaats in 2014, toen strijders van de radicaal-islamitische beweging 276 meisjes meenamen uit het dorp Chibok. Een jaar geleden kwamen 82 van hen weer vrij. Dat was het resultaat van onderhandelingen tussen de regering en Boko Haram, met hulp van de Zwitserse overheid en het Rode Kruis. Meer dan honderd meisjes uit Chibok worden nog vermist.

De ontvoering van de meisjes in Dapchi is de eerste grote kidnapping waar president Muhammadu Buhari mee te maken krijgt. Buhari kwam in 2015 aan de macht als opvolger van Goodluck Jonathan, die veel kritiek kreeg om zijn slappe houding na de massaontvoering in Chibok. Vorige zomer beloofde Buhari dat hij het leger hard zou laten optreden tegen Boko Haram, dat in het noordoosten van Nigeria een islamitische staat wil vestigen.