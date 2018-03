In één week drie beursgangen in Amsterdam

De Amsterdamse aandelenbeurs is na volgende week drie fondsen rijker. Op donderdag 22 maart begint de handel in de aandelen van laadpalenfabrikant Alfen, zo blijkt uit de maandag gepubliceerde prospectus van het bedrijf. Een dag later staan de beursgangen van zakenbank NIBC en groothandelaar B&S op de planning.

Dat de drie Nederlandse bedrijven binnenkort naar de beurs zouden gaan was al duidelijk, maar het moment waarop nog niet. Ook wordt nu bekend hoeveel aandelen de huidige eigenaren precies willen verkopen en op welke opbrengst ze mikken. In alle gevallen gaat het om een minderheid van de aandelen.

Veel bedrijven willen een beursgang in 2018, of denken daarover na. Het wordt dringen op de beursvloer

Alfen hoopt met de gang naar het Beursplein tussen de 110 en 147 miljoen euro op te halen. In totaal doet investeringsbedrijf Investos, de huidige eigenaar, een kleine tien miljoen aandelen in de verkoop, omgerekend bijna 49 procent van het totaal. De waarde van het gehele bedrijf komt daarmee uit op 225 tot 300 miljoen euro.

NIBC en B&S 1,5 miljard waard

Bij NIBC gaat op 23 maart zo’n 30 procent van de aandelen in de verkoop, voor een bedrag tussen de 8,75 euro en 10,25 euro. De opbrengst van de beursgang bedraagt daarmee maximaal 450 miljoen euro, aldus de zakenbank, die tot 1999 al een notering had in Amsterdam. De waarde van NIBC als geheel komt uit op 1,3 tot 1,5 miljard euro.

NIBC is daarmee ongeveer net zo veel waard als B&S, een groothandelaar en distributiebedrijf uit Dordrecht. De huidige eigenaren van het bedrijf mikken op een introductieprijs tussen de 14,50 en 17,75 euro, blijkt uit een maandag gepubliceerd persbericht. Ook B&S brengt ongeveer 30 procent van de aandelen naar de beurs en mikt daarbij op een opbrengst van maximaal 493 miljoen euro.

B&S, NIBC en Alfen zijn niet de eerste bedrijven die dit jaar naar de beurs gaan: eerder kreeg investeringsbedrijf Dutch Star Companies One al een notering. Later dit jaar volgen mogelijk nog de beursgangen van leasemaatschappij Leaseplan, lingerieketen Hunkemöller en online betaaldienst Ayden.