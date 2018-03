Modeontwerper Hubert de Givenchy (91) overleden

Foto Ronald Grant/Reuters. Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany’s.

Modeontwerper Hubert de Givenchy is zaterdag overleden. Dat heeft zijn partner Philippe Venet maandag laten weten in een verklaring aan Franse media, waaronder persbureau AFP en Le Figaro. Hij werd mede bekend doordat hij jarenlang de vaste couturier was van actrice Audrey Hepburn. Ook was hij de oprichter en naamgever van het modehuis Givenchy. De Givenchy is in zijn slaap overleden. Hij was 91 jaar.

De Givenchy presenteerde in 1952 zijn eerste modeshow. Sindsdien waren zijn ontwerpen onder meer te zien in de film Breakfast at Tiffany’s. De beroemde zwarte jurk die Hepburn daarin droeg was van zijn hand.

De Givenchy ging in 1995 officieel met pensioen. Enkele jaren daarvoor had hij zijn modehuis verkocht aan modeconglomeraat LVMH. Bernard Arnault, bestuursvoorzitter van dat bedrijf, heeft op het overlijden van de ontwerper gereageerd:

“Hubert de Givenchy, een van de meest succesvolle Parijse ontwerpers uit de jaren 50, heeft zijn modehuis een bijzondere positie in zowel lange jurken als kleding voor alledag gebracht. Hubert de Givenchy wist twee zeldzame eigenschappen te verenigen: vernieuwend en tijdloos zijn.”

Tentoonstelling

In november 2016 wijdde het Gemeentemuseum in Den Haag een expositie aan de band tussen De Givenchy en Audrey Hepburn. De modeontwerper speelde een grote rol in de samenstelling en de aankleding van de tentoonstelling en was ook aanwezig bij de opening. Daarvoor moest het museum de tentoonstelling wel vervroegen.

Hubert de Givenchy zal volgens Philippe Venet in besloten kring worden begraven.

