Seksueel misbruik tijdens de tantramassage

Het draait niet om de seks, zei de 53-jarige tantramasseur tegen zijn cliënt. Daarna deden ze op zijn initiatief allebei hun kleren uit. De cliënt, een vrouw van 54 uit het noorden van het land, vond dat „best wel een struggle”. „Maar hij zei: ‘Doe niet zo moeilijk joh.’ En ik dacht over mezelf: ga nou maar eens een keer over je grenzen heen.”

Ze waren in zijn „goeroeruimte”: „een kaal vertrek met een matras op de grond, vage lampjes en mooie muziek.” Het begon met een normale lichaamsmassage, vertelt ze. Hij richtte zich op haar liezen en toen bewoog hij „naar de vagina toe”. Daarna ging hij met zijn vinger naar binnen.

Tijdens de tweede sessie stelde de tantramasseur voor om het in het donker te doen omdat ze de vorige keer zo gespannen was geweest. De vrouw vertelt hoe hij naakt op haar ging liggen. „Het was aardedonker. Hij masseerde me inwendig. Ook mijn clitoris. Ik zei: zo wil ik het niet.” Volgens de vrouw probeerde de masseur haar daarna gerust te stellen: „Hij zei: ‘Je hoeft je niet te schamen. Je zit helemaal vast. Dit is levensenergie.’ Hij wilde dat ik ging bewegen. Ik lag daar als een plank.”

Om ‘blokkades te doorbreken’ drukte hij haar keel dicht

Vorige week dinsdag werd de „tantratherapeut” – zo noemt de politie hem in het persbericht - uit Rhenen aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. Hij zit nog steeds vast. Vier vrouwen deden aangifte tegen hem. Eind vorig jaar werd ook een tantramasseur uit Rotterdam opgepakt op verdenking van seksueel misbruik. Naar hem loopt een onderzoek. Het is de laatste maanden onrustig in de Nederlandse tantrawereld: bij het in oktober 2017 opgerichte Meldpunt Tantra Misbruik (MTM) kwamen bijna honderd meldingen binnen over zo’n zestig verschillende mannen. Over de man uit Rhenen kwamen ook meldingen binnen: die vertonen gelijkenissen met het verhaal van de 54-jarige vrouw. Volgens een inventarisatie van MTM zijn er in Nederland zo’n tweehonderd tantramasseurs aan het werk. De helft is man.

Traumatiserende ervaringen

Relatiecoach Caroline Franssen en tantramasseur en fysiotherapeut Helene Baayen richtten het meldpunt op omdat zij „keer op keer” werden benaderd door vrouwen die traumatiserende ervaringen hadden opgedaan bij tantramasseurs. Vijfentwintig vrouwen deden bij MTM melding van penetratie met de penis – onaangekondigd, ongewenst of allebei. Tien vrouwen zeiden dat de tantramasseur had gedreigd om videobeelden van een sessie te openbaren. Vier keer gaf de tantramasseur de cliënt drugs waardoor zij slaperig of high werd. Meer dan twintig keer is de cliënt onder druk gezet om seksuele handelingen te verrichten.

Veel mensen die terechtkomen bij een tantramasseur hebben „een gecompliceerd verleden waarin seksueel misbruik vaak een rol heeft gespeeld”, zegt Caroline Franssen. „Zij zijn kwetsbaar.” Zo is het ook bij de 54-jarige vrouw uit het noorden, die alleen anoniem haar verhaal wil doen omdat haar omgeving niet weet wat ze heeft meegemaakt. Sinds een ongeluk had zij vaak pijn aan haar bekken. „De medische wereld kon het niet verhelpen”, zegt ze. In haar jeugd is ze misbruikt, waardoor haar relatie met mannen slecht is. Die combinatie van problemen leidde haar naar de site van een tantramasseur. Voor 150 euro per sessie van twee uur werkte hij met haar aan „transformatie”. Om „blokkades te doorbreken” drukte hij haar keel dicht. „Ik kreeg het gevoel dat ik stikte.”

Dat het ook om erotisch getinte aanrakingen zou gaan wist ze, maar ze had verwacht dat ze meer te zeggen zou hebben over de sessies. Toen de tantramasseur haar tijdens de vierde samenkomst overal kusjes begon te geven en er ondanks haar weigering op bleef aandringen dat zij zijn geslachtsdeel aan zou raken, besloot ze niet meer te gaan. „Hij heeft nooit gezegd: benen wijd en anders krijg je een klap voor je kop. Hij heeft me ingepalmd voor zijn eigen gerief, terwijl ik daar kwam om mijn problemen op te lossen. Ik liet me meeslepen. Dat is achteraf gezien misselijkmakend.”

Het is een vrij beroep

Er zijn in Nederland verschillende cursussen – vaak met een andere focus - die je kunt volgen om tantramasseur te worden, maar het is een vrij beroep. De beoefenaars ervan zijn dus niet aangesloten bij een formele beroepsvereniging en niet bij een klachtencommissie. „Veel mensen weten niet waar ze naartoe gaan omdat er weinig informatie is”, zegt tantramasseur en jurist Janine Vermeulen. Samen met vijfentwintig tantrakenners is zij een beroepsvereniging aan het oprichten waar mensen „terecht kunnen met klachten en vragen”. Ze zijn een ethische beroepscode aan het opstellen waarin staat welke handelingen wel en niet kunnen, zoals: altijd met handschoenen aan werken. Vermeulens ervaring met tantra is overwegend positief. „Er zijn misschien één of twee rotte appelen op de schaal, maar het overgrote deel is te goeder trouw.”

Over de exacte betekenis van tantra bestaat een scala aan opvattingen. „Het is een oosterse levenshouding voor persoonlijke groei en ontwikkeling”, zegt Vermeulen. „Niemand weet hoe het echt in elkaar zit en ik al zeker niet”, zegt Helene Baayen. „In het Westen is het een manier geworden om relaties te verbeteren”, zegt ze. „Meer contact met jezelf te hebben, om je seksleven op te krikken. Het werd een hype tijdens de seksuele revolutie.”

De tantrawereld is een soort „Wilde Westen” geworden, vinden Baayen en Franssen. Dat komt volgend hen onder meer doordat het aantal tantramasseurs het afgelopen decennium flink is toegenomen. „Twintig jaar geleden werden workshops en cursussen vooral voor en door koppels gegeven”, zegt Baayen. Tegenwoordig opereren veel tantramasseurs alleen.

Baayen en Franssen vinden dat gemeentes strenger moeten controleren. „Als een tantramasseur op zijn site zet dat hij een yoni-massage doet, betekent het dat hij seksuele handelingen verricht”, zegt Franssen. „Daar heb je een vergunning voor nodig.” ‘Yoni’ is Sanskriet voor vagina.

Het meldpunt roept op om mannelijke tantramasseurs te mijden. „Het is een te groot risico”, vindt Baayen. Er is geen betrouwbare bron op grond waarvan je vooraf kunt bepalen of een masseur betrouwbaar is, benadrukken zij. „De masseurs die zijn aangehouden hadden lovende recensies op hun site.”