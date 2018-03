May: gifgasaanval zeer waarschijnlijk werk van Rusland

De aanval met zenuwgas op de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury is zeer waarschijnlijk het werk van de Russische regering. Dat heeft premier Theresa May maandag gezegd tijdens een toespraak in het parlement. De regering heeft de Russische ambassadeur ter verantwoording geroepen.

Volgens May heeft onderzoek uitgewezen dat de aanval op Skripal en zijn dochter is uitgevoerd met een zogeheten Novitsjok-zenuwgas. De zeer dodelijke Novitsjok-gassen zijn in de jaren zeventig en tachtig ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Het spoort leidt dus vrijwel onmiskenbaar naar Rusland, concludeert May. Ook omdat die staat volgens de premier “een geschiedenis heeft van door de overheid opgezette liquidaties” en dissidenten als legitiem doelwit ziet.

Volgens May blijven er twee mogelijkheden over:

“Óf het gaat hier om een aanval van Rusland tegen de Britse staat, óf Rusland heeft de controle verloren over deze gevaarlijke stof, zodat deze in verkeerde handen is beland.”

‘Verdere maatregelen’

May wil dat de Russische ambassadeur uiterlijk dinsdagavond opheldering geeft. Als ze geen bevredigend antwoord krijgt, zal het Verenigd Koninkrijk volgens May de conclusie trekken dat er sprake is van een Russische daad van agressie op Britse bodem. May zal dan “verdere maatregelen” treffen. “We zullen zo’n schaamteloze poging om op ons grondgebied onschuldige burgers te vermoorden niet tolereren”, aldus de premier.

Rusland toonde zich na afloop van Mays speech niet onder de indruk. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei volgens het Russische persbureau TASS dat er een “circusvoorstelling was opgevoerd” in het Britse parlement. “Het is duidelijk: dit is allemaal politiek gekleurde informatie, bedoeld om te provoceren.”

Sergej Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) werden vorige week zondag vergiftigd. Ze zijn nog altijd in levensgevaar. Een politieagent die hen te hulp schoot, raakte eveneens levensgevaarlijk gewond. May vertelde maandag dat ook deze man nog in kritieke toestand verkeert.

In Rusland was Skripal kolonel bij de militaire inlichtingendienst GROe. Hij werd in 2004 opgepakt en later tot dertien jaar cel veroordeeld, omdat hij tegen betaling geheime informatie had doorgespeeld aan de Britse geheime dienst MI6. In 2010 belandde Skripal in Salisbury als onderdeel van een gevangenenruil. Tien in het Westen opgepakte Russische spionnen mochten in ruil voor Skripals vrijlating terug naar hun eigen land. Vermoedelijk bleef Skripal in zijn nieuwe woonplaats actief voor de Britse inlichtingendiensten.